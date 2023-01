Conoce a los nominados a “Streamer Hombre del Año” en los Premios Twitch Perú

Son cuatro los nominados a "Streamer Hombre del Año".

Los Premios Twitch Perú 2022, o Premios Luminy, se acercan y ya se conocen los nominados en cada una de las 15 categorías que serán premiadas el próximo 19 de enero en Barranco. Zein realizó un streaming en Twitch el pasado 7 de enero para anunciar a los candidatos a llevarse el premio y los nominados a “Mejor Streamer” es una de las categorías que más expectativas generó.

Los que lucharán por esa estatuilla en el Arena Bar en pocos días serán Aquinoby2022, ILocochon, CapitanGatoo (nominado tambié a “Mejor Youtuber”) y ElGlogloking. Ellos ya vienen luchando por uno de los tres puntos que otorgan las votaciones creadas en Twitter por la cuenta oficial de los Premios Luminy.

Por ahora y con bastante ventaja, el que se lleva esa unidad es ElGlogloking, quien tiene el 56% de los 32.512 votos hasta el momento. Sin embargo, las cosas pueden cambiar con las votaciones de los dos jurados que estarán ese día en la gala, que contará con alfombra roja, según detalló Andy Merino en conversación con Infobae.

Aquinoby2022

Aunque el dice que “pierde el tiempo subiendo videos a Youtube y haciendo directos por Twitch”, Juan Diego Aquino está próximo a llegar al millón de seguidores en Youtube y sus demás plataformas multimedia tienen excelentes números. Realiza streamings normalmente de juegos online, reacciones a otros videos o “Probando mi nueva PC gamer de 1$”, como tituló su último en vivo en Twitch, que tuvo a más de 86 mil vistas el 11 de enero.

Juan Diego es de los más populares en Twitch y fue reconocido por Zein. VIDEO: Aquinoby2022.

ILocochon

Conocido popularmente en el mundo multimedia como lLocochon, Alex Miranda (25 años) es un youtuber y streamer peruano que reacciona a memes y hace dinámicas en sus distintas plataformas. Cuenta con más de 412 mil seguidores en Twitch y sus videos se centran en reaccionar a videos de Clash Royale, videos populares, canales de shitpost, disputar juegos online, entre otras cosas. Además, hace dinámicas con su chat, como “El chat me manda retos”.

El streamer también reaccionó a la reciente canción de Shakira. VIDEO: ILocochon.

CapitanGatoo

Fabrizzio con apenas 12 años ya había iniciado su carrera en Youtube, pero desde el 2020 se ha vuelto una realidad de entretenimiento para muchos seguidores, sobre todo los gamers. Inició realizando gameplays ocasionales de Agar.io, pero su popularidad empezó a tomar forma cuando empezó a relatar historias interesantes de internet, concretamente de Reddit, con una animación y cortes que fueron una innovación. Sus concursos por Discord dan la hora y tiene más de 2.67 M de suscriptores en Youtube.

Sus videos ahora son editados por expertos en el tema que lo hacen más entretenidos y en menor tiempo. VIDEO: CapitanGatoo

ElGlogloking.

Tiene más de 53 mil seguidores en Facebook, más de 12 en Youtube y más de 89 mil en Twitch. Suele jugar Dota 2 o distintos juegos mientras sus usuarios reaccionan. Su estilo es de los más amigables y sus transmisiones suelen tener muchos comentarios y apoyo. Su último video subido el 11 de enero tuvo más 58 mil vistas. Es el favorito.

El streamer peruano es uno de los que más ha crecido en el 2022. Su estilo agrada mucho a sus seguidores. VIDEO: ElGlogloking.

Categorías en los Premios Twitch Perú

1. Categoría “Vtuber del año”: RakkunVT, StarVTuber, CapitanGatoo y PapitasVT.

2. Categoría “Minecraftero del año”: TheDaarick28, ANTONIcraTV, Aquinoby2022 y DUXORETHEY.

3. Categoría “Mejor Proplayer”: Mathew, Xuto_TV, pgod y rampage.

4. Categoría “Fail del año”: kingleon_oficial pierte 7 mil soles, caída de serc30, caída de XIRAOficial y bidón de agua se derrama en SETUP de MoxWDF.

5. Categoría “Clip del año”: MotoMoto - flocsss, Fierro - rampage & pgod, Soy tu único viewer - Valerihe y Al que le caiga la flecha - MoxWDF.

6. Categoría “Casa Gaming del año”: Basic-House, Tree House, Peruvian House, Volcano House.

7. Categoría “Mejor baile del año”: nicoleub, ElGlogloking, ILocochon y LuisOrmenoa27.

8. Categoría “Mejor just chatting”: diealis, SandraSkins, elcanitauwu y leaosg.

9. Categoría “Mejor youtuber”: iOA, CapitanGatoo, CristoRata y NNEntrevistas.

10. Categoría “Videojuego peruano del año”: Imp of the Sun, Mago, Tunche y Duel On Board.

11. Categoría “Mujer streamer del año”: HoliSofi, Arandana_, RakkunVT y SandraSkins.

12. Categoría “Streamer hombre del año”: Aquinoby2022, ILocochon, CapitanGatoo y ElGlogloking.

13. Categoría “Streamer revelación”: ElGlogloking, HoliSofi, elcanitauwu y JugandorCriticonOficial.

14. Categoría “Serie del año”: Rascaland, Exodialand y Aburriland.

15. Categoría “Roleplayer del año”: dafonsekaoficial, nicoleub, serc30 y diealis.

