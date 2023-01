Fiorella Cayo y su emotivo mensaje a Alessia Rovegno tras no llegar a la final del Miss Universo

La actriz y bailarina Fiorella Cayo usó sus redes sociales para dedicar unas palabras a su sobrina Alessia Rovegno, minutos después de quedar eliminada del Miss Universo 2022, donde resultó ganadora Miss USA. Aunque entregó todo de sí, la peruana no llegó al top 5, siendo eliminada de la competencia.

Fiorella Cayo indicó que su sobrina, hija de Bárbara Cayo, dejó el nombre de Perú en alto con su participación. Asimismo, señaló que le sorprendió mucho el resultado final del certamen de belleza.

“Muy feliz Alessia Rovegno. Y se me hincha el pecho de orgullo. Tremenda representante”, fue lo primero que escribió la actriz en su video, en el cual se explaya mucho más sobre la participación de su sobrina.

“Si se trataba de dejar al Perú en alto, creo que Ale lo dejó recontra alto. El mundo entero puede ver que la mujer peruana es noble, inteligente, hermosa, elegante, dulce. Hoy Ale transmite esta experiencia que ha tenido llena de aprendizajes, la ha hecho una mujer más fuerte, empoderadísima y gran representante de lo que debe ser una mujer y a una peruana aún más. Así que muy orgullosa de ti, mi Ale preciosa, todo el Perú está orgulloso de ti, tremendo proceso que has pasado, tremendas cosas que han pasado, fuerte, hermosa, dándolo todo”, indicó Fiorella Cayo en su audiovisual.

En otro momento, indicó que si no ganó Perú, estaría feliz si gana Venezuela, pues hay mucho de ese país en el nuestro.

“Esta edición ha sido distinta, han pasado de frente las 5 finalistas, normalmente no es así. Es una edición distinta por varias razones. Luego eligieron a tres que no entendí, han sido otras 3 finalistas. Yo creo que dentro de estas 3, Venezuela está increíble. Perú está lleno de Venezuela, así que si gana Venezuela, también nos debemos sentir representados y felices. Creo que finalmente todos somos uno, vamos a apoyar a Venezuela, espero que gane”, fueron las palabras de Fiorella, destacando que tiene muchos amigos venezolanos que estima mucho y se encuentran residiendo en Perú.

Como se recuerda, la familia Cayo no ha dudado en apoyar desde el día uno a Alessia Rovegno, tan pronto supo que era una de las candidatas al Miss Perú, y más adelante al concurso internacional, Miss Universo 2022.

Sus tíos Macs Cayo y Stephanie Cayo se han mantenido presente, expresándole su respaldo y pidiendo en redes que no dejen de votar por ella.

Alessia Rovegno dedicó un mensaje tras ser eliminada del Miss Universo

La cantante y modelo de 24 años escribió unas palabras en su cuenta de Instagram tan pronto fue eliminada del certamen de belleza. Alessia Rovegno hizo un repaso de todo lo vivido en esta carrera rumbo al Miss Universo 2022.

“Miss Universo no se trata de una noche o de una corona. Se trata del trabajo y el compromiso que te identifica como persona antes y después de formar parte de él. Aunque me he preparado para este concurso desde la pasarela hasta maquillaje y peinado y hablar en público, también estoy feliz de tener la pasión por la educación infantil desde siempre. Continuaré con ese trabajo después de que las cámaras y las luces se apaguen”, indicó.

“Recuerdo que me dije: “Me voy a caer muchas veces en este proceso porque es algo nuevo para mí, que me saca de mi zona de confort, pero vale la pena porque se alinea con lo que quiero en mi futuro y lo que he estado haciendo en mi pasado. Si realmente quieres ser una líder transformadora y una mujer empoderada que lidera con el ejemplo y no solo con palabras, entonces solo hazlo. Así que aquí estoy, creciendo y aprendiendo, dando lo mejor de mí y agradeciendo la vida”, añadió Alessia Rovegno.

Finalmente, Alessia Rovegno agradeció el apoyo recibido, además de resaltar toda la experiencia ganada en este concurso internacional. Tampoco olvidó a Anne Jakkaphong, la nueva dueña del Miss Universo.

“Gracias a todos en mi 🇵🇪 y en todo el mundo por su apoyo, y Anne y Miss Universo por la oportunidad. Ha sido un viaje increíble y mágico, y siento que ya soy la mujer más afortunada del universo por teneros conmigo en esta aventura. No importa el resultado, llevo vuestro amor y apoyo conmigo siempre. Gracias”, sentenció.

