Yahaira Plasencia fue captada otra vez con Jair Mendoza después de haber terminado su relación

La salsera Yahaira Plasencia se dejó ver una vez con Jair Mendoza, su expareja. Como se recuerda, el cantante indicó en ‘América Hoy’ que su relación terminó porque su colega había decidido enfocarse a su carrera y él respetaba su decisión.

La relación entre Yahaira Plasencia y Jair Mendoza salió a la luz cuando unos videos de la pareja disfrutando en Punta Cana fueron filtrados a los medios de comunicación. Ante ello, la cantante no dudó en confirmar que existía una romance entre ellos.

“Es importante que sepan que Yahaira la artista, está en los escenarios, está en los programas de televisión y todo lo demás, pero ahorita está la Yahaira humana... creo que me estoy dando una oportunidad”, indicó Yahaira Plasencia a ‘Amor y Fuego’ en diciembre del 2022. Incluso, aseguró que la verán más seguido con Jair Mendoza.

Lo que nunca imaginó es que su productor Sergio George daría al grito al cielo al ver que su vida privada era nuevamente noticia en los medios de comunicación.

“Hay muchos comentarios y por qué dejé de seguirla es muy fácil es porque yo manejo mi vida personal de una manera y es distinta a como se maneja la empresa. Yo estoy aquí en Arabia Saudita y mucha gente no me conoce y van a entrar a la página ahora después que hicimos la charla de hoy para ver quién está en mi mundo y empiezan a leer cosas y yo no quiero eso para mí personalmente”, dijo en aquella ocasión el productor estadounidense a ‘América Hoy’.

Según el músico, Yahaira no manejó la situación de la mejor manera. “Era muy fácil si yo sabía de esto antes. Mira, esto es un poco complicado, esto es un negocio, uno está en constante evaluación. Lo que no me gusta a mí es crear noticia por crear noticia, entonces me hace aducir a mí que estoy buscando noticias, mira, yo vendo música brother, yo no vendo chismes ni escándalos, yo no soy ese. Mi credibilidad se va por el piso, no puedo estar envuelto en eso”, remarcó.

Yahaira Plasencia es captada con Jair Mendoza otra vez. Instarándula.

¿Por qué Yahaira Plasencia terminó con Jair Mendoza?

Aunque Yahaira Plasencia señaló que no terminó con Jair Mendoza por los duros comentarios de su productor, la cantante decidió dar punto final a su relación, asegurando que su carrera es prioridad.

“(Jair) Es una persona espectacular, creo que es una de las mejores personas que he podido conocer, es un hombre increíble. Tengo solo palabras de gratitud y todo lo bueno para él”, indicó.

“Mucha gente dice: ‘Estás priorizando a Sergio’. Y no, no es Sergio, es mi carrera, es mi futuro. (...) Lo primero es lo primero, después que venga lo que venga”, resaltó.

Nuevamente juntos

Después de varias semanas, la pareja se dejó ver junta en el Jockey Plaza. Instarándula difundió unas imágenes donde se les ve en unos juegos infantiles. Se le ve a Yahaira dentro de los juegos con un menor de edad, mientras que el cantante la espera sentado en la banca, mientras la mira muy sonriente.

Aunque no se sabe sin los cantantes han retomado su relación, queda claro que se siguen frecuentando. Yahaira Plasencia señaló en una ocasión que seguirá siendo amiga de Jair Mendoza. ¿Habrán salido solo como amigos?

Yahaira Plasencia y Jair Mendoza en el Jockey. Instarándula.

