Perú

Vacuna contra el sarampión: Minsa distribuyó más de 1.1 millones de dosis en el país

La distribución de vacunas contra el sarampión superó en 17.5 % la programación prevista para 2026. El refuerzo de las entregas se realizó en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el brote activo de la enfermedad

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Mujeres con uniformes médicos transportan cajas térmicas del MINSA, una de ellas haciendo un pulgar arriba. Un recuadro muestra frascos de vacuna y diluyente contra el sarampión
Personal del Minsa distribuye vacunas contra el sarampión en el marco de la emergencia sanitaria para asegurar el abastecimiento y proteger a la población infantil. (Composición: Infobae Perí)

En el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria por el brote de sarampión, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que distribuyó 1 185 435 dosis de vacuna a las diferentes regiones del país al cierre del segundo trimestre de 2026. La entrega se realizó a las regiones a través del sistema de abastecimiento del sector.

La distribución ocurrió en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria por brote de sarampión con transmisión local confirmada en Puno y riesgo elevado de diseminación hacia otras regiones. El objetivo, según la autoridad sanitaria, fue asegurar el abastecimiento oportuno en los establecimientos de salud.

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De acuerdo con la información oficial, el envío de dosis priorizó la protección de niñas y niños, en línea con las intervenciones de inmunización previstas dentro del plan de acción para la atención de la emergencia sanitaria.

Persona con casco azul, mascarilla y guantes negros sostiene un pequeño vial de vacuna rosa en un almacén con estantes naranjas y azules. La vial tiene una etiqueta blanca
Un trabajador de salud muestra una dosis de vacuna contra el sarampión, parte de las 1.1 millones distribuidas por el Minsa en Perú para combatir el brote y proteger a la población infantil. (Foto: Minsa)

Minsa incrementó distribución de vacunas ante brote de sarampión

El Minsa informó que la distribución acumulada alcanzó 1 185 435 dosis de vacunas contra el sarampión a las diferentes regiones del país al cierre del segundo trimestre de 2026. El dato fue reportado por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), entidad encargada de la logística de recursos estratégicos en el sistema público.

Según ese reporte, la cantidad entregada a las regiones superó en 17.5 % la programación inicial prevista para 2026. El plan original contemplaba la distribución de 1 008 663 dosis durante los cuatro trimestres del año, pero la evolución del brote obligó a ajustar la disponibilidad de vacunas para sostener las actividades de inmunización en el territorio.

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El aumento se explicó por las acciones adoptadas ante el brote activo de sarampión y por la necesidad de garantizar un abastecimiento oportuno en los establecimientos de salud, con prioridad en la población infantil. En esa línea, el Minsa señaló que el refuerzo de la distribución buscó evitar quiebres de stock que pudieran afectar las campañas y la vacunación regular.

Dos viales de medicamento, uno transparente y otro marrón con tapa rosa, se reflejan en una superficie metálica. El vial marrón es una vacuna contra el sarampión sobre fondo azul
El Ministerio de Salud (Minsa) distribuyó más de un millón de dosis de vacuna contra el sarampión a diversas regiones del Perú para afrontar la emergencia sanitaria por el brote y riesgo de diseminación. (Foto: Minsa)

Además, la autoridad sanitaria precisó que se realizaron requerimientos adicionales por 176 772 dosis sobre la programación inicial. El objetivo fue fortalecer las actividades de vacunación y reducir el riesgo de aparición de nuevos casos, en un contexto de mayor demanda operativa por el escenario epidemiológico.

Declaratoria de emergencia sanitaria por brote de sarampión

El Estado emitió un Decreto Supremo que declaró emergencia sanitaria por brote de sarampión, tras confirmarse transmisión local en Puno y advertirse un riesgo elevado de diseminación hacia otras zonas del país. La medida incluyó regiones del sur, la Amazonía y la costa, además de áreas densamente pobladas.

De acuerdo con la disposición, el riesgo se extendió a Arequipa, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Amazonas, Loreto, Tacna, Tumbes, Ucayali, Madre de Dios y Apurímac, así como Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao. La declaratoria estableció acciones específicas durante un periodo de 90 días en las zonas señaladas.

La vocera del Minsa, Ingrid Livia Arquíñigo, explica la importancia de la vacunación ante la emergencia sanitaria por brote de sarampión en el país. Fuente: TV Perú Noticia

El Minsa indicó que las intervenciones previstas quedaron recogidas en el plan de acción para la atención de la emergencia sanitaria, con componentes orientados a la prevención, la contención y el fortalecimiento de la respuesta de los servicios de salud ante el brote.

Minsa insta a padres a proteger a sus hijos contra el sarampión

Entre las medidas principales del plan, el Minsa destacó el fortalecimiento de la vacunación contra el sarampión con dos dosis: la primera a los 12 meses y el refuerzo a los 18. La estrategia buscó elevar coberturas y cerrar brechas de protección en población infantil, con el fin de cortar cadenas de transmisión.

Una enfermera con mascarilla vacuna a una niña pequeña sentada en el regazo de un adulto en un centro de salud. Varias personas con mascarillas esperan su turno.
Una niña recibe la vacuna contra el sarampión de una profesional de la salud, mientras otros pacientes esperan su turno en una campaña de vacunación comunitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autoridad sanitaria también precisó que los menores de 10 años que no pudieron ser inmunizados en ese rango de edad pueden ser vacunados para quedar protegidos contra el sarampión. Con ese criterio, los establecimientos de salud deben sostener la oferta de vacunación y captar a quienes no completaron su esquema.

El Minsa reiteró que continuará fortaleciendo las estrategias de inmunización a nivel nacional e instó a los padres de familia a completar el esquema regular de vacunación de sus hijos para prevenir enfermedades como el sarampión, rubéola y paperas.

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