Yahaira Plasencia niega que Sergio George sea el motivo por el que rompió con Jair Mendoza

Composición: Infobae Perú.

El último jueves 29 de diciembre, Yahaira Plasencia habló sobre el rompimiento de su relación sentimental con el cantante Jair Mendoza. Durante una entrevista con ‘América Espectáculos’, la salsera aseguró que el famoso productor Sergio George no fue la razón por la que puso fin a su noviazgo, sino la prioridad que le debe dar a su carrera musical.

Luego que el productor estadounidense marcara distancia de la carrera artística de la popular ‘Patrona’ tras una dura crítica a sus decisiones, que incluso ‘dio pie’ a que se hablase sobre unos supuestos “celos”, Plasencia decidió ponerle puntos suspensivos a su vida amorosa y volvió a anunciar que seguirá trabajando de la mano de Sergio.

Es así que, la salsera confesó que pronto se reuniría con el también puertorriqueño para tratar temas laborales, dejando en claro que priorizará su carrera musical antes que su vida sentimental. “Justo conversé con él hace unos días por Navidad. Creo que en esta semana viene o la próxima y vamos a conversar en persona, es lo mejor”, expresó.

Te puede interesar: Marco Romero lanzará canción con Yahaira Plasencia: “Tiene barrio, talento y es perfecta para un festejo potente”

Yahaira Plasencia también aprovechó la entrevista para desvivirse en halagos hacia Mendoza y desearle lo mejor. “Es una persona espectacular, creo que es una de las mejores personas que he podido conocer, es un hombre increíble. Tengo solo palabras de gratitud y todo lo bueno para él”, expresó.

“Mucha gente dice: ‘Estás priorizando a Sergio’. Y no, no es Sergio, es mi carrera, es mi futuro. (...) Lo primero es lo primero, después que venga lo que venga”, resaltó.

Jair Mendoza anunció “pausa” en su relación con Yahaira Plasencia

Como se recuerda, Jair Mendoza, en una entrevista en el programa ‘América hoy’, anunció que decidieron poner en pausa su romance para dar prioridad a la tranquilidad de Yahaira Plasencia.

“Para ser muy sincero, ahora por todas las cosas que han venido pasando a raíz de las imágenes que salieron, hemos decido poner en pausa un rato la relación”, contó Mendoza dejando sorprendidos a los conductores del magazine.

No te lo pierdas: Yahaira Plasencia se quebró mientras cantaba: “Vengo con semanas complicadas”

En aquella oportunidad, aclaró que no habían “terminado” la relación, pero que sí habían decidido poner “prioridades en la vida, ella tiene su carrera... Igual seguimos en contacto y seguimos hablando. Siempre estoy buscando la tranquilidad para ella. Lamentablemente, uno no puede hacer cosas tanto por lo que uno quiere sino por lo que tiene que hacer. Pienso que ella ha tenido mucha presión por parte de su productor y ha tenido que poner en una balanza su carrera”, mencionó el músico.

Yahaira Plasencia y Jair Mendoza habían confirmado su relación a inicios de diciembre luego que el programa de ‘Magaly Tv La Firme’ sacara un ‘ampay’ de ambos cuando estaban en Punta Cana. Pocos días después, el productor Sergio George manifestó su desaprobación a esta relación.

Magaly Tv La Firme.

“Lo que no me gusta a mi es crear noticia por crear noticia. Yo vendo música, yo no vendo chismes, ni escándalos (...) Estamos trabajando en un disco nuevo, y estamos a punto de terminar y aparecen cosas así. Lo que se construye con las manos, se destruye con los pies”, dijo el puertorriqueño.

SIGUE LEYENDO