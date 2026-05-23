Novak Djokovic felicitó a Buse tras su título en Hamburgo: “Enhorabuena Ignacio, el primero de muchos”

Novak Djokovic e Ignacio Buse se dan la mano sonriendo sobre la red en una cancha de tenis de tierra batida, mostrando respeto y deportividad tras su encuentro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Novak Djokovic vio ganar a Ignacio Buse y no tardó en escribirle. El serbio de 38 años, 24 veces campeón de Grand Slam y considerado el más ganador de la historia del tenis, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram para felicitar al limeño de 22 años tras su título en el Bitpanda Hamburg Open: “Enhorabuena Ignacio, el primero de muchos”. Pocas frases podían tener más peso en el circuito ATP que esas seis palabras firmadas por Djokovic.

El mensaje no llegó desde la distancia de quien observa a un desconocido. Djokovic y Buse comparten una relación construida sobre la arcilla de dos de los escenarios más importantes del circuito. El primer encuentro se produjo en Indian Wells, en marzo de 2026, cuando Buse fue invitado a entrenar con el serbio antes de su debut en el Masters 1000 californiano. Las imágenes de ambos intercambiando golpes en la pista central del Indian Wells Tennis Garden recorrieron las redes sociales del tenis mundial y marcaron un antes y un después en la proyección internacional del peruano.

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"El primero de muchos", fue lo que escribió el popular Nole a Nacho Buse tras alzarse con el campeonato de la ATP 500 | Instagram / Novak Djokovic.

El encuentro en Roma de ‘Nacho’ y ‘Nole’

La relación se profundizó semanas después, en el Foro Itálico de Roma, durante la preparación del Masters 1000 italiano. Buse y Djokovic volvieron a compartir cancha en el Campo Centrale, donde protagonizaron una sesión de entrenamiento de alto nivel que generó ovaciones entre los aficionados presentes. El nivel exhibido por el peruano en ese intercambio no pasó desapercibido para el serbio ni para el público romano.

Según relató el periodista Michael Succar en el podcast Juego Cruzado, Buse le compartió extractos de su conversación con Djokovic durante esa sesión. El serbio no solo quedó satisfecho con el nivel del peruano: también le confesó su deseo de visitar Perú. “Me encantaría conocer Cusco. Sé de su energía. Es una experiencia que me gustaría vivir”, le dijo Djokovic a Buse, según el relato del periodista. El detalle habla de la cercanía que se construyó entre ambos más allá de la cancha.

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El tenista peruano se lució en una sesión de alto nivel con el serbio en la previa del Masters 1000 de Roma. (Video: ATP Perú)

El título que Djokovic anticipó

El mensaje de Instagram de Djokovic tras el título en Hamburgo adquiere una dimensión especial a la luz de esa relación. “Enhorabuena Ignacio, el primero de muchos” no es la felicitación protocolaria de un campeón hacia otro: es el reconocimiento de alguien que entrenó con Buse, vio su nivel de cerca y apostó por su futuro antes de que el circuito entero lo hiciera.

Buse se convirtió este sábado en el primer peruano en ganar un ATP 500, la segunda categoría del circuito por detrás de los Grand Slams y los Masters 1000. Venció en la final al estadounidense Tommy Paul por 7-6 (6), 4-6 y 6-3 en tres horas y tres minutos, desde la fase clasificatoria, una hazaña que solo habían logrado otros tres jugadores en la historia del torneo alemán. Con el título, escaló al puesto 31 del mundo, la tercera posición más alta alcanzada por un peruano en la historia del circuito.

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Ignacio Buse y Novak Djokovic tras el entrenamiento en el Foro Itálico. Crédito: Instagram

El impacto del saludo de ‘Nole’

El mensaje de Djokovic se viralizó en minutos. Con más de 15 millones de seguidores en Instagram, la publicación del serbio amplificó el impacto internacional del título de Buse y llevó su nombre a rincones del mundo del tenis donde aún no había llegado. En Perú, el saludo de “Nole” fue celebrado como un reconocimiento adicional al campeonato mismo: que el más grande de la historia te escriba para felicitarte y anticipar que vendrán más títulos tiene un valor que no figura en ningún ranking.

Ignacio Buse compartió entrenamiento con Novak Djokovic en Roma. Crédito: IBI26

Buse, que este lunes debuta en Roland Garros ante el ruso Andrey Rublev —número 13 del mundo—, llega al Grand Slam parisino con el mejor ranking de su carrera, el primer ATP 500 en la vitrina y el respaldo público del tenista más laureado de todos los tiempos. “El primero de muchos”, escribió Djokovic. El circuito entero tomó nota.

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