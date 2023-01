Liga 1 2023: ¿De qué trata la medida cautelar que tiene enfrentados a los clubes y la Federación Peruana de Fútbol?

Lucha entre FPF y 8 clubes por los derechos televisivos de la Liga 1 2023.

El nuevo formato de los derechos televisivos que anunció la Federación Peruana de Fútbol generó muchos enfrentamientos, y a cuatro días de que arranque la Liga 1 2023, no se sabe si el torneo peruano se jugará o no. En las últimas semanas se habló mucho sobre la medida cautelar de la FPF, y muchos se preguntan: ¿De qué trata? Pues el Poder Judicial ordenó el preventivo que suspende cualquier contrato o acto jurídico sobre los derechos de transmisión audiovisual de las competiciones que organiza la FPF y que no tengan su consentimiento.

Es decir; que ninguna casa televisora, Consorcio Fútbol Perú en este caso, podrá transmitir ningún partido del campeonato debido a que dicha competición le pertenece y organiza el máximo ente del fútbol peruano. Eso sí, se respetará los contratos que fueron firmados con GOLPERU antes del 2019: Carlos A. Mannucci, Sport Boys, Universitario de Deportes y Deportivo Municipal: aún tienen acuerdo con ese canal hasta fines del 2025.

“Tenemos una decisión del Poder Judicial que establece que el viejo operador no puede negociar o hacer valer contratos que haya celebrado con algunos clubes como parece que ha sucedido, digo parece porque nosotros no tenemos las copias de los contratos, en las últimas semanas o meses. Estamos en un tránsito hacia un nuevo modelo, estamos trabajando con 1190 Sports producto de eso es que el Poder Judicial, esto que dice que los estatutos de hace bastantes años, lo ha blindado con una decisión y conforme el estado de derecho, las decisiones judiciales se tienen que respetar”, explicó el vocero legal de la FPF, Carlos Caro, en una entrevista a Infobae.

Decisión ambigua

Desde que se conoció sobre la medida cautelar que protege a la Federación Peruana de Fútbol, hubo mucha confusión respecto a que si este mandato también se refiere a la transmisiones de los partidos amistosos, pues muchos clubes decidieron no pasar sus presentaciones oficiales por GOLPERU por ese tema. A pesar que la FPF dio su posición al respecto y señaló que esta medida no es para encuentros de preparación, en el documento emitido por el Poder Judicial dice expresamente “amistosos u oficiales”. Eso provocó que los equipos se hagan cargo de sus transmisiones. Universitario de Deportes lo pasó a través de su canal oficial en sus diferentes redes sociales y Alianza Lima lo generó por la señal abierta de Latina TV.

“DECLARAR FUNDADA la Pretensión Cautelar Principal formulada por la FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FÚTBOL y por lo tanto; se ordena SUSPENDER los efectos del todos y cada uno de los contratos y/o cualquier otro acto jurídico referido a los derechos de transmisión audiovisual sobre todos los cuales quiera partidos de fútbol disputados en territorio peruano, ya sea de partidos amistosos u oficiales que hayan sido celebrados por los codemandados, o cualquier empresa ligada o vinculada a éstos, o cualquier otro tercero en general persona natural o jurídica, decretando que dichos actos se suspende frente a la solicitante, hasta la conclusión del presente proceso”, este es parte de la medida cautelar donde resalta que rige para partidos de práctica y oficiales.

Y la respuesta del ente organizador fue por un comunicado especificando que solo es para encuentros de la Liga 1. “Sobre los partidos que no son de propiedad de la FPF, como amistosos de presentación, etc. los clubes son libres de decidir la manera de transmisión, incluso a través de otros operados, tal como lo realizaron sin mayores inconvenientes; quedando demostrado que la medida cautelar no tiene ningún alcance en ese aspecto”.

Cabe resaltar que tampoco puntualiza que se respetarán los contratos de aquellos clubes que firmaron varios años atrás; como la ‘U’, los ‘rosados’, los ‘carlistas’ y los ‘ediles’. Los cuatro clubes mantienen vínculo con GOLPERU y deberían ser televisados sus partidos de locales por ese canal.

Huelga de clubes

A través de una conferencia de prensa; Alianza Lima, Universitario de Deportes, Deportivo Municipal, Cusco FC, Cienciano, Melgar, Deportivo Binacional y Sport Boys, anunciaron que no participarán de la Liga 1 si no se suspende la medida cautelar que el Poder Judicial le otorgó a la Federación Peruana de Fútbol. Su pedido es conversar con el ente organizador para llegar a un acuerdo que nos los perjudique y expresaron su rechazo a la gestión de Agustín Lozano, presidente de la FPF. Eso sí, se específico que sí jugarán la Copa Libertadores y Sudamericana, a quienes les corresponda.

“Nosotros somos lo suficientemente responsables con nuestras instituciones, el hecho de no participar en el torneo no impide que participemos en Libertadores, nosotros estamos debidamente inscritos y le vamos a dar rodaje al plantel en caso no participemos del campeonato. Hay otras salidas para darle continuidad al desempeño competitivo de la institución”, aseguró Fernando Salazar, gerente general de los ‘blanquiazules’.

