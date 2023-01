Paolo Guerrero habría sido rechazado por Liga de Quito

Paolo Guerrero aún no tendría definido su futuro.

La situación de Paolo Guerrero sigue en la búsqueda de un nuevo club . Luego de que se descartara su llegada a Alianza Lima, se pudo conocer que el delantero habría sido ofrecido a un club ecuatoriano, sin embargo, las negociaciones no prosperaron.

La noticia fue dada a conocer por el periodista Alejandro Ruilova a través de su cuenta de Twitter. Dicha información confirmaría la negativa por parte de la Comisión Deportiva de Liga de Quito para que el ‘Depredador’ llegue a sumarse al plantel 2023.

Asimismo, el comunicador reveló que una de las razones por las que no estaban interesados en contar con el jugador de 39 años es porque el conjunto ecuatoriano tiene en mente incorporar a un delantero joven con mayor proyección.

“Acabe de hablar con el representante de Paolo Guerrero en Ecuador y me dijo que ofrecieron a Paolo a Liga de Quito, pero la comisión deportiva dijo que no. Dijeron que tenían copado el cupo de extranjeros y que querían jugadores jóvenes con proyección”, se puede leer en la publicación.

Por el momento, ningún equipo estaría interesado en contar con el ‘9′ de la selección peruana. Incluso, José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, señaló que Guerrero no estaba en los planes para esta temporada porque buscan jugadores con más juventud y que tengan otra proyección deportiva.

“Nosotros dentro de la proyección deportiva ya contábamos con Hernán, estábamos convencidos que teníamos que traer una segunda opción de delantero, pero en un momento distinto, con un poquito más de juventud y características distintas para la Liga 1 y la Copa, y trajimos a Pablo Sabbag”, indicó Bellina en conferencia de prensa.

Conversaciones con Racing

Por otro lado, Racing continúa enfocado en armar un plantel de lujo para afrontar la temporada 2023. De esta manera, podría llegar a contratar a un centrodelantero y al parecer se trataría de Paolo Guerrero.

El atacante habría mantenido conversaciones con el mánager de la Academia e incluso quedaron en dialogar más adelante. Pero al parecer no habrían avances al respecto.

Si bien no han habido noticias sobre el club de Avellaneda, eso no quiere decir que en las próximas semanas no pueda llevarse a cabo un acuerdo entre ambas partes, pues es un jugador que gusta al comando técnico. Por ahora, sólo queda esperar.

Paolo Guerrero no colmó las expectativas del Avaí FC en el Brasileirao. (Prensa Avaí FC)

La última temporada de Paolo Guerrero

Durante la última temporada, el experimentado goleador vistió la camiseta del Avaí Futebol Clube de Brasil. A pesar de los esfuerzos, Paolo no pudo encontrar su mejor versión futbolística y apenas logró sumar 427 minutos en 10 partidos, sin poder anotar ningún gol.

Además, sólo en dos oportunidades estuvo desde el arranque hasta finalizado el encuentro, es decir, completó los 90 minutos de juego y disputó más de 45 minutos sólo en dos ocasiones. A esto se le suma la poca efectividad y la falta de ritmo.

Su última aparición fue el 2 de octubre de 2022 y estuvo en cancha por 22 minutos. Desde ese día, no volvió a ser convocado debido a presentar una lesión en la rodilla derecha, exactamente la misma que sufrió en el año 2020 y por la que fue intervenido a fines de 2021.

