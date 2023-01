José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima: “Paolo Guerrero no estaba dentro del plan deportivo ”

Paolo Guerrero rechazó una oferta de Alianza Lima a mediados de 2022.

El nombre de Paolo Guerrero siempre está presente en la mente de los hinchas de Alianza Lima. El delantero de 39 años continúa sin club y muchos hinchas aún especulan con un posible regreso a La Victoria. Sin embargo, esto por el momento no será posible, ya que el gerente deportivo, José Bellina, afirmó que el ‘Depredador’ no se encuentra en los planes para esta temporada, ya que tienen el puesto cubierto.

“En la proyección deportiva que teníamos, contábamos con Hernán Barcos, estábamos convencidos de que teníamos que tener otra opción de delantero, pero en un momento distinto, con más juventud y características distintas para la Liga 1 y Copa Libertadores, así que trajimos a Pablo Sabbag. No hemos tenido un acercamiento con él para tratar de incorporarlo en este mercado”, afirmó.

No obstante, Bellina reveló que en Alianza Lima no son ajenos a la situación del atacante, ya que mantienen un contacto permanente con él, aunque esto no signifique que tengan la intención de ficharlo: “Las conversaciones con un jugador como Paolo son constantes, no se cortan de la nada, en algunos momentos son más constantes que en otros. En este momento hubo algún acercamiento, pero ningún avance. No quiere decir que no hayamos hablado, pero ningún acercamiento para que vaya a llegar ahora”, señaló.

Pablo Sabbag llegó a Alianza Lima para pelear el puesto de nueve con Hernán Barcos (Club Alianza Lima).

Recordemos que Paolo Guerrero recibió hasta dos ofertas concretas del cuadro ‘blanquiazul’ a mediados de 2022, cuando se recuperó de su lesión. Sin embargo, prefirió fichar por Avaí de Brasil, donde estuvo 6 meses y terminó su vínculo tras descender a la Serie B, por lo que ahora se encuentra buscando un nuevo equipo.

“Nosotros le hemos hecho una nueva propuesta, le acercamos una hace una semana y en los últimos días le acercamos otra con algunas modificaciones. Estamos a la espera de que él pueda determinar lo que quiere”, declaró Bellina en ese entonces.

Fichaje de Christian Cueva

Respecto a la llegada de más refuerzos, José Bellina afirmó que el plantel de Alianza Lima está cerrado y que el único jugador que podría incorporarse y a quien esperarán hasta último momento es Christian Cueva.

“El plantel está cerrado con excepción de Cueva, el único jugador que podría sumarse antes del cierre del mercado sería él. Todos están al tanto de la situación en la que se encuentra con su equipo actual y con Santos y Pachuca. Vamos a ver cómo se resuelve ese tema. Él tiene muchas ganas de venir, pero hay aspectos que debe resolver, ya relacionadas a temas contractuales y laborales. Él desde hace mucho tiempo nos expresa su deseo de poder venir”, afirmó.

Christian Cueva no culminó su etapa en Arabia Saudita de la mejor manera. (Al Fateh)

Paolo Guerrero y su posibilidad de fichar por Racing Club

El nombre de Paolo Guerrero comenzó a sonar fuertemente en Racing Club de Argentina, incluso su director deportivo, Rubén Capria, reveló que se encuentran analizando su contratación: “Sí, hay algún sondeo. Estamos evaluando el pro y el contra de todos los jugadores. Estamos evaluando muchas más, no solamente lo de Paolo, que es un tremendo líder y un jugador de una calidad notable.”, declaró al medio Pasión por Racing.

Otros equipos con los que fue vinculado en las últimas semanas fueron Rosario Central y Vélez Sarsfield, aunque los rumores fueron disipados por el técnico ‘canalla’ Miguel Ángel Russo y el periodista Martín Etcheverry.

