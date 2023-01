Espectacular doblete de Jesús Castillo en Sporting Cristal vs Deportes Tolima por ‘Tarde Celeste’

El mediocampista selló su doblete en la 'Tarde Celeste' con sensacional definición. (Video: DIRECTV).

Sporting Cristal empataba en condición de local ante Deportes Tolima en un encuentro válido por la presentación del equipo peruano en la ‘Tarde Celeste’. En un partido atípico de una presentación, ambos equipos se mostraron más intensos de lo normal, aunque fueron los dueños de casa quienes trataron de lucirse ante sus hinchas y mostraron una sorpresiva presión, que ya explicaba la forma de juego del técnico Tiago Nunes. Y luego de que Jesús Castillo abriera el marcador, Boné se encargó de poner la paridad. No obstante, con las variantes que realizó el DT de los locales, nuevamente apareció el volante nacional para convertir su doblete mediante una espectacular jugada colectiva.

Esta acción se llevó a cabo a los 76 minutos de la contienda. Justo cuando el cuadro colombiano se disponía para atacar, los ‘rimenses’ estuvieron sólidos en defensa (los ingresos de Ignácio da Silva y Junior Huerto ayudaron en ello) y sostenían desde su propio campo. En eso, Brenner Marlos cubrió un balón en la mitad de la cancha, giró y jugó con Martín Távara, quien llegó con las justas pero alcanzó hacerse con la pelota. El volante tocó con Castillo y este lo hizo con el zaguero brasileño, quien se apoyó en Huerto. El lateral izquierdo se la pasó a Távara, quien se perfiló de gran manera para enviar un pase largo por alto para Washington Corozo.

El veloz extremo ecuatoriano corrió y llegó al balón. Inmediatamente, encaró a Juan Arboleda y metió un pase al centro. Jesús Castillo ingresó con mucha decisión y sacó un remate esquinado con la parte interna de su ‘chimpún’ derecho para mandar el esférico a una esquina (previo roce en el travesaño) y luego colarse en el fondo del arco defendido por Juan Chaverra, marcando su doblete y desatando la algarabía de los hinchas de Sporting Cristal, quienes tomaron esta anotación como un desahogo por lo que había mostrado en el equipo a lo largo del encuentro.

Primer gol de Jesús Castillo ante Deportes Tolima

Jesús Castillo fue el hombre de Sporting Cristal que más participación ha tenido en este duelo ante Deportes Tolima. A pesar de ejercer como mediocampista central, se sumó mucho al ataque, lo cual se vio reflejado en ambos goles. En el primero, Yoshimar Yotún inició un ataque, en donde Irven Ávila trató de progresar por el sector diestro, aunque no pudo por la marca del rival. Luego, un saque lateral de Jhilmar Lora acabó en los pies de Jesús Pretell, quien abrió para la banda izquierda de Nilson Loyola.

El lateral tocó con Jostin Alarcón, que de inmediato realizó una combinación con el propio ‘Yoshi’ hasta que el balón acabó en posesión del ‘Cholito’, que estando en área colombiana, se las ingenió para engañar a los defensores y sacar un pase rasante que fue tomado por Castillo para abrir el marcador.

El mediocampista 'celeste' abrió el marcador ante el cuadro colombiano por 'Tarde Celeste' 2023. (Video: DIRECTV).

Jesús Castillo y un gran inicio en Sporting Cristal 2023

De esta manera, el futbolista de 21 años, no solo sella su nombre en el ‘score’ con sus dos goles, sino también que podría haber mandado una clara señal para el técnico Tiago Nunes, la cual sería de no sacarlo del once titular. Es un hecho que aún es el inicio de la temporada 2023, aunque lo cierto es que en estas semanas es en donde se ve cuál es la forma física de los equipos. En esa línea, el canterano ‘cervecero’ ha respondido con creces y apunta a ser una de las piezas claves en el funcionamiento para el DT brasileño.

SEGUIR LEYENDO