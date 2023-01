Director de ‘Una aventura gigante’: “Queremos generar interés en los niños sobre las líneas de Nazca”

El destacado actor Reynaldo Arenas es la voz del mono en "Una aventura gigante".

Con más de 20 años en el círculo de animación en el Perú, el director Eduardo Schuldt sigue presente en la cartelera. Desde el 12 de enero las salas de cine proyectan ‘Una aventura gigante’, la historia de dos pequeños que tras pilotar sobre las líneas de Nazca terminan en un mundo donde habitan las divinidades prehispánicas. Infobae quiso conocer los entretelones de este peculiar proyecto.

El presupuesto es crucial en cualquier filme. ¿Cuál fue el monto destinado a esta película?

Siempre es un tema complicado y la verdad que no conozco el monto exacto que se manejó. Empezamos en enero de 2019, tuvimos que atravesar una pandemia; además, es un proyecto larguísimo que involucra mucha gente. Si bien no tuvimos pausas, hubo temporadas en las que no producíamos mucho. Si estamos acá es gracias a la empresa privada.

Eduardo Schuldt ha dirigido cintas como "Condorito" y "Pirata en el Callao".

Entonces, ¿algo se quedó en el tintero que el presupuesto no pudo cubrir?

Desde “Piratas en el Callo” y “Condorito” que tuvo presupuestos abismalmente diferentes, siempre se trató de un tema de tiempo. Uno nunca cierra una película. Durante la función de prensa veía la cinta y seguía cortando las escenas, como si estuviera en producción. Cada vez que la veo pienso qué otra cosa pudo funcionar mejor o no debí cambiar. Pero estoy contento con la historia porque la siento cercana.

Te puede interesar: Willaq Pirqa: la mejor película peruana del 2022 cuenta con apenas cinco salas a nivel nacional

¿En qué momento aparece la primera idea para esta película?

Conocí a María Reiche cuando tenía ocho años cuando estaba en el Hotel de Turistas de Nazca. Desde entonces empezó mi fascinación por las líneas que, a pesar de la tecnología que tenemos, sigue siendo un tema por resolver. Cuando empecé a hacer “Piratas en el Callao”, pensé en las líneas de Nazca y lo entendí con un medio perfecto para hacer algo mágico y misterioso. Muchos años después estamos aquí por suerte.

¿Cómo procuraste que un tema histórico no se sintiera como una clase de historia en la pantalla grande?

Uno de los errores que tuvimos en “Piratas en el Callao” es que hablamos de mucha historia en la película. Esta es una comedia, acción y aventura con guiños a elementos históricos. Queremos generar interés en los niños sobre las líneas de Nazca, así como sucedió con “Piratas” que provocó una gran afluencia de visitantes a la fortaleza del Real Felipe.

"Una aventura gigante" es dirigida por Eduardo Schuldt

¿Qué tan agigantados han sido los pasos en la animación desde tu primera película hasta ahora?

La diferencia es abismal desde la parte técnica y artística. “Piratas” fue mi primera cinta y con tantos años de experiencia uno se arriesga un poco más. En cuestión de tecnología y conocimiento se ha avanzado. El problema principal es un tema de presupuesto.

Te puede interesar: “Lina de Lima”: la película en la que Magaly Solier rompe su propio molde | CRÍTICA

El diseño de los dioses es el aspecto mejor logrado de la película. ¿Quién estuvo detrás de esto?

Varios artistas conceptuales. Trabajamos dándoles una idea para armar bocetos simples que luego armaremos por piezas. Poco a poco van tomando forma y cuando tenemos algo más definido agregamos los detalles. Desde el inicio sabíamos que queríamos una especie de huacos con metales preciosos.

Además de aciertos como el casting de Gustavo Bueno y Reynaldo Arenas, resalta la presencia de Wawa, el rostro tierno del filme que puede servir muchísimo para el marketing. ¿Fue creado con ese propósito?

Era un comic relief que apareció desde el guion. Por temas de pandemia se frenaron propuestas de marketing. “Una aventura gigante” aparece en promociones de hamburguesas, estamos sacando polos y un álbum de figuritas, pero por el covid-19 no se pudo hacer algo más grande.

"Una aventura gigante" llegó a salas el 12 de enero de 2023.

¿Cuántas versiones tuvo el guion?

El guion de un filme animado es distinto al de una cinta convencional. En el story board se trabajan cosas nuevas y por eso varía constantemente, aun así el guion ya esté terminado. Si comparas el guion con el resultado final, la diferencia es muy grande.

Te puede interesar: “Hasta que nos volvamos a encontrar” entra a la lista de oportunidades perdidas | CRÍTICA

¿Nos hemos quedado con las ganas de ver algo que por presupuesto no se pudo lograr?

La verdad que me siento contento con el resultado. Siempre que veo la película digo: ¿Me hubiese gustado hacer algo diferente? Sí, posiblemente. Siempre hay algo que dejamos en el tintero, cosas que podemos hacer en una segunda parte si es que la taquilla funciona.

¿Hacia dónde apunta el cine animado en el Perú?

Yo hago cine que a mí me gustaría ver. Nuestras influencias claramente son occidentales, pero cuando trabajo una cinta pienso en lo que me gustaría y no lo que le gustaría al espectador. Sería raro, no podría trabajar así.

SEGUIR LEYENDO