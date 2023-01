Tiago Nunes habló del estilo de juego, bajas y permanencia de Yoshimar Yotún en Sporting Cristal

Tiago Nunes es el nuevo técnico de Sporting Cristal por todo el 2023.

Tiago Nunes, técnico de Sporting Cristal, es uno de los nuevos estrategas que debutarán en la Liga 1 2023. El DT dio a conocer sus planes con los ‘celestes’ que prácticamente tienen un equipo renovado después de las salidas importantes de Horacio Calcaterra, Omar Merlo, entre otros. El entrenador brasileño se refirió a la forma de jugar que busca implementar en su equipo, lo que espera del duelo de de la ‘Tarde Celeste’ y la posible salida de Yoshimar Yotún.

“Los jugadores están respondiendo muy bien, principalmente en el cambio en la intensidad, agresividad en la marca, un equipo que intenta tener el balón más en espacio, menos en el pie. Intentar cerrar las jugadas con un poco más de velocidad, que es el estilo que me gusta. Ahora vamos a intentar ver cómo eso se va a dar el domingo. Muchas veces la gente condiciona el juego. Tenemos que tener esa madurez para tratar con tranquilidad estos partidos. Nosotros, en este 2023, sería importante tener un equipo un poco más vertical, un poco más agresivo, con menos balón en el pie y más el balón en el espacio”, expresó el brasileño en conferencia de prensa.

Si antes los del Rímac se caracterizaban por el toque y la posesión del balón; eso cambiará con Nunes, que prefiere un equipo más agresivo y contundente. Aseguró que prefiere sumar en los partidos que jugar bonito y perderlos. Además, confesó que será la primera vez que dirigirá en un torneo con distintos tipos de climas, pero ya está estudiando cómo plantear encuentros en los diferentes terrenos de juego del Perú.

“Soy un tipo muy exigente y espero que los jugadores me puedan dar una buena muestra de ganas de competir este domingo ante Deportes Tolima. Para mí, los equipos deben ser lo más posible agresivos, porque al final la posesión del balón no es un dato que genera tres puntos. Debemos tener en mente que dos derrotas y una victoria son mejores que tres empates. No tuve la oportunidad de trabajar en una liga donde hay muchas diferencias como la altura, calor, llano; estoy intentando tener la mayor información posible. He visto muchos partidos de las últimas temporadas que se jugaron en estos escenarios para sufrir lo mínimo posible con esas diferencias”, añadió.

Te puede interesar: ‘Tarde Celeste’ de Sporting Cristal: los resultados de sus últimos partidos de presentación

Conferencia De Tiago Nunes, técnico de Sporting Cristal, previo a la Tarde Celeste. | Cristal TV

La ‘Tarde Celeste’ de Sporting Cristal

La presentación oficial de Sporting Cristal le genera mucha expectativa a Tiago Nunes, en cuanto a cómo responderá su equipo ante Deportes Tolima de Colombia y el primer acercamiento oficial con la hinchada ‘celeste’. El técnico reconoció que el amistoso le permitirá tener un mejor análisis individual y grupal pensando en el debut de la Liga 1 ante Academia Cantolao el próximo sábado 21 de enero, a las 15:00 horas.

“Yo también estoy curioso para ver cómo nuestro equipo va a reaccionar con la presencia de nuestra gente, de la hinchada. Una cosa es entrenar con un ambiente controlado como tenemos en La Florida o hacer un amistoso a puertas cerradas, como lo hicimos con Melgar; es otro ambiente, no hay otros puntos involucrados. Es más tranquilo para el jugador, para cuerpo técnico trabajar. Yo no conozco con tanta profundidad cómo reaccionan nuestros jugadores, también estoy curioso en ese aspecto emocional, una cosa es entrenar acá, mantener un buen ritmo físico y con la pelota. Cuando hay este lado emocional, muchas veces cambia el perfil del jugador. Hemos pasado por todas las etapas de preparación. Estoy muy satisfecho con lo que se ha hecho hasta el momento”, aseguró el DT.

Además, el estratega reveló quiénes son los jugadores que no tendrán minutos con los ‘colochos’ este domingo 15 de enero en el estadio Alberto Gallardo debido a que presentan lesiones y están tratamiento de recuperación, pero podrían llegar al debut de la Liga 1.

“Adrián Ugarriza no tuvo oportunidad de hacer ningún amistoso, él llegó y tuvo una pubalgia, está en proceso de recuperación. Estamos tomando los cuidados necesarios para que lleguen bien a la temporada. Washington Corozo también se sintió en algún momento, al igual que Brenner Marlos por una lesión muscular, la pretemporada siempre hay jugadores que les cuesta un poco más, pero estamos tratando que todos lleguen al inicio del torneo disponibles para jugar”, explicó.

Te puede interesar: Partidos de la Liga 1: programación de la fecha 2 del Torneo Apertura

Tiago Nunes con hinchas de Sporting Cristal. | Twitter

El futuro de Yoshimar Yotún

En los últimos días se conoció el interés de la Universidad Católica por el mediocampista Yoshimar Yotún y una posible salida de Sporting Cristal. El volante firmó recientemente su renovación por dos años más. Sin embargo, la información fue descartada por Tiago Nunes, quien aseguró que sigue en su equipo y estará presente en la ‘Tarde Celeste’.

“Nadie me informó nada sobre otro equipo, él (Yotún) está entrenando normalmente, está en excelente estado físico. Por mucho tiempo, él no tuvo tiempo para hacer una buena pretemporada ya que siempre durante las vacaciones estuvo con la selección peruana, por ahora está respondiendo bien en los entrenamientos y podría estar para el partido del domingo”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO

<br/>