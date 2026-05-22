Perú

Viviendas fuera de Lima Metropolitana: ¿Qué factores impulsan la búsqueda de espacios más flexibles?

El interés por terrenos y segundas viviendas en zonas alejadas de la ciudad crece impulsado por la búsqueda de bienestar, autonomía y entornos naturales que permitan un estilo de vida más flexible

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La posibilidad de adaptar los espacios y estilos de vida se ha posicionado como un factor clave al elegir una vivienda.
La posibilidad de adaptar los espacios y estilos de vida se ha posicionado como un factor clave al elegir una vivienda. Foto: cortesía

La búsqueda de viviendas fuera de Lima Metropolitana viene mostrando cambios importantes en las prioridades de los peruanos. Cada vez más personas optan por espacios que ofrezcan mayor tranquilidad, contacto con la naturaleza y la posibilidad de desarrollar un estilo de vida menos condicionado por el ritmo acelerado de la ciudad.

En este contexto, la flexibilidad se ha convertido en uno de los principales criterios al momento de elegir una propiedad. La posibilidad de construir progresivamente, disponer de áreas abiertas y contar con una segunda vivienda para desconectarse de la rutina urbana son algunos de los factores que impulsan esta tendencia.

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Cambios en las prioridades de vivienda

Las decisiones relacionadas con la vivienda están evolucionando junto con los nuevos hábitos y estilos de vida. Frente a modelos tradicionales, hoy gana relevancia la búsqueda de espacios que permitan mayor autonomía tanto en el diseño como en los tiempos de desarrollo de una propiedad.

Este cambio también responde a una creciente valoración del bienestar personal y de la calidad de vida. Muchas familias priorizan ahora entornos que les permitan reducir el estrés cotidiano y acceder a espacios más tranquilos, alejados de la dinámica urbana tradicional.

Las elecciones sobre vivienda vienen transformándose al ritmo de los cambios en las rutinas y formas de vida de las personas.
Las elecciones sobre vivienda vienen transformándose al ritmo de los cambios en las rutinas y formas de vida de las personas. Foto: Oniria Arquitectura

La flexibilidad como principal atractivo

Uno de los factores que impulsa el interés por este tipo de proyectos es la posibilidad de avanzar de manera progresiva en la construcción de la vivienda. Esto permite que cada familia adapte el desarrollo del inmueble según sus necesidades y capacidad económica.

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“Existe una tendencia clara hacia formatos que permitan a las personas avanzar a su propio ritmo, con mayor control sobre sus decisiones y en entornos que prioricen la calidad de vida”, comenta Rafael Wong, Gerente Comercial de Grupo Centenario.

Además, la flexibilidad también se refleja en el uso que se le da a estos espacios. Muchas personas los consideran una segunda vivienda, complementaria al hogar principal, donde pueden mantener un estilo de vida más relajado y conectado con actividades al aire libre.

Mayor interés por espacios naturales

El contacto con la naturaleza se ha convertido en otro de los aspectos más valorados por quienes buscan viviendas fuera de Lima Metropolitana. Los proyectos ubicados cerca del mar o del campo destacan por ofrecer ambientes propicios para el descanso y la desconexión.

La cercanía con entornos naturales también ha ganado relevancia entre quienes optan por vivir fuera de Lima Metropolitana.
La cercanía con entornos naturales también ha ganado relevancia entre quienes optan por vivir fuera de Lima Metropolitana. Foto: Casas de Vacaciones

Estos espacios abiertos también favorecen actividades recreativas y una convivencia más cercana con el entorno natural. La combinación entre tranquilidad, paisajes amplios y distancia del ruido urbano está impulsando el interés por este tipo de alternativas residenciales.

Confianza en proyectos con trayectoria

En medio de este escenario, los proyectos inmobiliarios con avances concretos y planificación consolidada vienen cobrando mayor importancia. Los compradores valoran cada vez más las iniciativas que ofrecen desarrollo progresivo y una propuesta alineada con las nuevas necesidades de vivienda.

La trayectoria de los proyectos también genera mayor confianza en el mercado, especialmente en un contexto donde las personas buscan opciones que combinen flexibilidad, proyección a largo plazo y mejores condiciones para su calidad de vida.

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