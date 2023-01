Miss Universo 2022: Alessia Rovegno demostró su oratoria en entrevista oficial con Telemundo

Alessia Rovegno demostró su oratoria a puertas del Miss Universo 2022 | Telemundo

Desde que Alessia Rovegno ganó el Miss Perú, sus detractores cuestionaron su victoria por la respuesta que dio en la ronda de preguntas. Luego de ocho meses de preparación y a puertas de la gran final del Miss Universo 2022, la peruana tuvo la oportunidad de demostrar los resultados de sus clases de oratoria.

La cadena Telemundo entrevistó a nuestra representante nacional y a otras candidatas como parte de las actividades del Miss Universo. La modelo y cantante respondió diversas preguntas sobre su paso por el concurso de belleza, donde se perfila favorita para ganar la corona.

“Desde que entré he aprendido muchísimas cosas, el mundo del Miss era un tema totalmente nuevo para mí. He aprendido de todo, de verdad que ha sido una experiencia muy enriquecedora. Estoy súper contenta de estar aquí”, señaló en un inicio.

Cuando le preguntaron cómo evitar la presión de las redes sociales, Alessia Rovegno indicó que “es muy importante tener seguridad y confianza”. “Si te dejas influenciar, te pueden llevar a la depresión, a la cama. Imagínate, si yo me dejara influenciar no me podría parar de la cama, así es con todas las personas mediáticas. Siempre habrá comentarios positivos y negativos”.

Alessia Rovegno brindó entrevista a Telemundo.

Por otro lado, la Miss Perú resaltó que, en caso de ganar el concurso internacional, le gustaría enfocarse en su proyecto social. “Antes del Miss Universo ya tenía experiencia en todo lo que es ayudar, en la educación, en ir a las comunidades más vulnerables. Me gustaría promover más el acceso a la educación, faltan muchas cosas. La educación es el inicio de todo”, sostuvo.

Finalmente, resaltó que ha disfrutado participar en el Miss Universo 2022. “Es un sueño hecho realidad”, dijo. No quiso responder quiénes eran sus candidatas favoritas del certamen porque “todo el grupo está muy fuerte” y porque “todas tienen cualidades, sueños y metas”.

¿Qué respondió en el Miss Perú?

Cuando Alessia Rovegno participó en el concurso nacional, realizado en mayo de 2022, se volvió tendencia por su respuesta en la ronda final de preguntas. Se le pidió que hablara sobre el bullying, a lo que ella respondió visiblemente nerviosa:

“Creo que cualquier tipo de bullying es inaceptable, creo que debemos concientizar a las personas sobre el daño que le haces a alguien que es víctima de bullying. Creo que las redes sociales se están utilizando de manera negativa para criticar y agredir. No estamos conscientes del daño que esto le puede causar a las personas: depresión, ansiedad, aislamiento global, muchas cosas. Es un tema que se le tiene que poner mucho énfasis y mucha importancia... y nada, lo veo importante. El cambio está en uno mismo y hagamos el cambio ya”, dijo.

A pesar de su respuesta, Jessica Newton la coronó como Miss Perú 2022, venciendo a Tatiana Calmell del Solar, una de las grandes favoritas.

Alessia Rovegno se volvió viral por decir "aislamiento global" en la final del Miss Perú.

