Premios Twitch Perú: quiénes son los nominados y en qué categorías

El streamer peruano anunció a los nominados mediante su cuenta de Twitch.

Luego de que se anunciara la fecha y lugar de los Premios Twitch Perú (Premios Luminy), Zein confirmó mediante su streaming del sábado 7 de enero quiénes serán los nominados y categorías respectivas para la gala a celebrarse en Barranco. El streamer peruano más reconocido realizará este evento con su propio dinero, pero tendrá el apoyo de Twitch, que transmitirá el evento en su página principal.

Andy Merino anunció un total de 15 categorías con 4 nominados cada uno. Entre los nombres más destacados están Dafonseka, CristoRota o NNEntrevistas. Dentro de las categorías podemos encontrar el “Fail del Año”, “Videojuego peruano del año” o “Mujer streamer del año”.

A pesar de que la comunidad de Twitch en Perú no es tan grande, seguramente habrán algunos streamers que se quedaron afuera de esta premiación. Por tal motivo, Zein se animó a ofrecer disculpas y mencionar que el único objetivo de este evento es hacer crecer a la comunidad peruana en esta plataforma.

Los Premios Twitch Perú se celebrarán en Barranco. VIDEO: ElZeein.

“Está candente, creo que hemos hecho una buena denominación en cada categoría. Si por ahí se nos escapó uno u otro, pido mil disculpas. La idea es unir a la comunidad, la idea es que crezca la comunidad en Perú. Este es mi granito de arena, no se lo tomen a mal. Hay gente que no ha podido ser denominada, pero considero que en todos los denominados hemos hecho un buen trabajo”, mencionó durante el streaming.

Este evento se realizará el próximo 19 de enero en el Arena Bar de Barranco. Contará con una alfombra roja y la idea es que los nominados y los influencers invitados lleguen con una vestimenta elegante. Las entradas estarán a la venta por Joinnus en los próximos días.

Categorías y nominados a los Premios Twitch Perú 2022

1. Categoría “Vtuber del año”: RakkunVT, StarVTuber, CapitanGatoo y PapitasVT.

2. Categoría “Minecraftero del año”: TheDaarick28, ANTONIcraTV, Aquinoby2022 y DUXORETHEY.

3. Categoría “Mejor Proplayer”: Mathew, Xuto_TV, pgod y rampage.

4. Categoría “Fail del año”: kingleon_oficial pierte 7 mil soles, caída de serc30, caída de XIRAOficial y bidón de agua se derrama en SETUP de MoxWDF.

CristoRata es uno de los nominados a Mejor Youtuber.

5. Categoría “Clip del año”: MotoMoto - flocsss, Fierro - rampage & pgod, Soy tu único viewer - Valerihe y Al que le caiga la flecha - MoxWDF.

6. Categoría “Casa Gaming del año”: Basic-House, Tree House, Peruvian House, Volcano House.

7. Categoría “Mejor baile del año”: nicoleub, ElGlogloking, ILocochon y LuisOrmenoa27.

8. Categoría “Mejor just chatting”: diealis, SandraSkins, elcanitauwu y leaosg.

9. Categoría “Mejor youtuber”: iOA, CapitanGatoo, CristoRata y NNEntrevistas.

10. Categoría “Videojuego peruano del año”: Imp of the Sun, Mago, Tunche y Duel On Board.

11. Categoría “Mujer streamer del año”: HoliSofi, Arandana_, RakkunVT y SandraSkins.

12. Categoría “Streamer hombre del año”: Aquinoby2022, ILocochon, CapitanGatoo y ElGlogloking.

Los premios se celebrarán en Barranco, Lima.

13. Categoría “Streamer revelación”: ElGlogloking, HoliSofi, elcanitauwu y JugandorCriticonOficial.

14. Categoría “Serie del año”: Rascaland, Exodialand y Aburriland.

15. Categoría “Roleplayer del año”: dafonsekaoficial, nicoleub, serc30 y diealis.

