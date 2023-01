Premios Twitch Perú: conoce a los nominados a “Mejor Youtuber”

Los ganadores se conocerán el próximo 19 de enero.

Los Premios Twitch Perú 2022 (Premios Luminy) están cada vez más cerca y ya se conocen los nominados en cada una de las 15 categorías que serán premiadas en esta ocasión. Zein, encargado de realizar el evento este mes en Barranco, realizó un streaming en la plataforma para anunciar a los candidatos a llevarse el premio y una de las que más expectativas generó fue la de “Mejor Yotuber”, donde están grandes generadores de contenido.

Los que pelearán en esta categoría este 19 de enero en el Arena Bar serán iOA, CapitanGatoo, CristoRata y NNEntrevistas. Ellos fueron elegidos bajo el criterio de Andy Merino y ya hay una encuesta en la página de Twitter de los Premios Luminy. Por ahora el que toma ventaja es NN Entrevistas, que tiene el 31,8 % de los 27.772 votos. Sin embargo, aún no se tiene conocimiento si esta será la única medida para elegir al ganador.

iOA

Ioanis Patsias Morales (34 años) es un youtuber que elevó tanto su nivel de contenido en el 2022 que ha llegado a sortear autos, siendo este el video más visto por los usuarios. Sus videos se basan en la prueba de lugares extraños, disfrutar de comidas raras o abundantes. También ha sido cobrador de combi, vendedor de desayunos carretilleros y comidas de la calle, entre otras grandes producciones que han elevado la cantidad de seguidores en YouTube (778k), Facebook, Instagram y TikTok.

El youtuber peruano se atrevió a ser parte de las mejores comidas y dulces carretilleros de las calles de Lima. VIDEO: iOA

CapitanGatoo

Fabrizzio con apenas 12 años ya había iniciado su carrera en Youtube, pero desde el 2020 se ha vuelto una realidad de entretenimiento para muchos seguidores, sobre todo los gamers. Inició realizando gameplays ocasionales de Agar.io, pero su popularidad empezó a tomar forma cuando empezó a relatar historias interesantes de internet, concretamente de Reddit, con una animación y cortes que fueron una innovación. Sus concursos por Discord dan la hora y tiene más de 2.67 M de suscriptores en Youtube.

Sus videos ahora son editados por expertos en el tema que lo hacen más entretenidos y en menor tiempo. VIDEO: CapitanGatoo

CristoRata

Con 275 mil suscriptores en Youtube, CristoRata es uno de los generadores de contenido que más acogida tuvo en el 2022. El peruano acostumbra a entrevistar al público en general en la calle con humor negro que ha cautivado a muchos. La espontaneidad de las entrevistas han logrado miles de visualizaciones y gran expectativa a que salga el siguiente video. Publica cada 15 días aproximadamente y tiene videos que superan el millón de vistas.

El popular youtuber peruano se ha ganado el cariño de la gente a partir de sus bromas a los ciudadanos. VIDEO: CristoRata

NNEntrevistas

Su especialidad, como bien marca su nombre, es realizar entrevistas, pero no las típicas donde el invitado se siente cómodo, sino todo lo contrario. El conductor es Luis Andrés Grillo La Torre, conocido en el medio como ‘El Grillo’. Se hizo famoso en tiempos de cuarentena por el COVID-19, entrevistando a gente famosa de forma peculiar.

El programa realiza entrevistas particulares donde incomodan a sus invitados. VIDEO: NNEntrevistas.

Categorías en los Premios Twitch Perú

1. Categoría “Vtuber del año”: RakkunVT, StarVTuber, CapitanGatoo y PapitasVT.

2. Categoría “Minecraftero del año”: TheDaarick28, ANTONIcraTV, Aquinoby2022 y DUXORETHEY.

3. Categoría “Mejor Proplayer”: Mathew, Xuto_TV, pgod y rampage.

4. Categoría “Fail del año”: kingleon_oficial pierte 7 mil soles, caída de serc30, caída de XIRAOficial y bidón de agua se derrama en SETUP de MoxWDF.

5. Categoría “Clip del año”: MotoMoto - flocsss, Fierro - rampage & pgod, Soy tu único viewer - Valerihe y Al que le caiga la flecha - MoxWDF.

6. Categoría “Casa Gaming del año”: Basic-House, Tree House, Peruvian House, Volcano House.

7. Categoría “Mejor baile del año”: nicoleub, ElGlogloking, ILocochon y LuisOrmenoa27.

8. Categoría “Mejor just chatting”: diealis, SandraSkins, elcanitauwu y leaosg.

9. Categoría “Mejor youtuber”: iOA, CapitanGatoo, CristoRata y NNEntrevistas.

10. Categoría “Videojuego peruano del año”: Imp of the Sun, Mago, Tunche y Duel On Board.

11. Categoría “Mujer streamer del año”: HoliSofi, Arandana_, RakkunVT y SandraSkins.

12. Categoría “Streamer hombre del año”: Aquinoby2022, ILocochon, CapitanGatoo y ElGlogloking.

13. Categoría “Streamer revelación”: ElGlogloking, HoliSofi, elcanitauwu y JugandorCriticonOficial.

14. Categoría “Serie del año”: Rascaland, Exodialand y Aburriland.

15. Categoría “Roleplayer del año”: dafonsekaoficial, nicoleub, serc30 y diealis.

