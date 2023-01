Congresista Salhuana denunció que una turba atentó contra su domicilio en Madre de Dios

Eduardo Salhuana, congresista de la república de la bancada de Alianza para el Progreso.

El congresista de la bancada Alianza Para el Progreso, Eduardo Salhuana, quien había promovido la marcha que se registró el día de ayer promoviendo la paz y el cese de la violencia, ha sido víctima un ataque a su domicilio ubicado en Puerto Maldonado en la región de Madre de Dios.

Precisamente fue el parlamentario quien aseguró que el ataque ha sido una represalia por promover dicha actividad pacífica y que, no solo se estaría intentando atentar contra su domicilio, sino también contra la vivienda del gobernador de dicha región y de demás autoridades.

“En respuesta a la marcha por la paz que yo informé, imputándome que yo habría organizado como si eso fuera un delito, han venido el día de hoy en camionadas estos personajes, han estado todo el día en Puerto Maldonado generando el pánico, agrediendo a las personas, agrediendo a los vehículos, saqueando los negocios y en la tarde se han dirigido a varias viviendas porque han amenazado con atacar la casa del gobernador, del alcalde y de los ciudadanos que han organizado la movilización”, expresó el congresista.

“El día de hoy han ido a mi domicilio en Puerto Maldonado y lo están atacando en este momento, yo he llamado al general de la policía y me ha informado que han enviado refuerzos policiales a desbaratar este hecho terrible en un país que se ha vuelto violento”, complementó el legislador.

Manifestantes se enfrentan a las fuerzas de seguridad durante una protesta exigiendo elecciones anticipadas y la liberación del encarcelado expresidente Pedro Castillo, cerca del aeropuerto de Juliaca, en Juliaca, Perú. 9 de enero, 2023.

Además, el parlamentario enumeró las personas que se encontraban en el interior de la vivienda que fue violentada en la región de la selva del país.

“Tengo una cuñada, su pareja, su hijo y una sobrina que también vive en la vivienda, no me he comunicado con ellos, me llamó un vecino que me dijo estaban atacando la casa y por eso llamé a la policía para que tenga el resguardo que corresponda”, agregó el congresista Salhuana.

El parlamentario reiteró que el ataque se debió a que apoyó la marcha que busca cesar la violencia en las diferentes manifestaciones que se vienen llevando a cabo en el país y además porque él le dio el voto de confianza al gabinete liderado por Alberto Otárola.

La bancada del partido político de César Acuña Peralta también rechazó el ataque suscitado en la vivienda de uno de sus voceros.

La #BancadaAPP reconoce el derecho a la protesta social pacífica y rechaza todo acto de vandalismo que atente contra la propiedad pública y privada. Nos solidarizamos con nuestro congresista @salhuanacavides quien sufrió un vil ataque a su domicilio en Puerto Maldonado. — Bancada APP (@BancadaAPP) January 13, 2023

