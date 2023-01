César Acuña culpa al Congreso de un posible aumento de fallecidos en las protestas

César Acuña advierte un posible genocidio ante el aumento de fallecidos.

Habiendo superado los 40 muertos en las protestas suscitadas tras la toma de mando de Dina Boluarte, diversas figuras políticas proponen salidas a la crisis política. Desde Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta dijo esperar que los manifestantes reflexionen sobre las actitudes asumidas y que el Gobierno apuesto por el diálogo. “Deben ponerse de acuerdo en lo que se pueda”, recalcó el excandidato presidencial.

Acuña, que es presidente de un partido con representación en el Congreso, instó a este poder del Estado a atender el proyecto de adelanto de elecciones en el menor tiempo posible dado que se trata de una de las exigencias más repetidas en las protestas. “Invoco a los 130 congresistas que aprueben el adelanto de las elecciones, porque en caso de que no lo hagan, el país se va a levantar peor”, indicó.

La falta de atención a dicho proyecto podría ocasionar mayores enfrentamientos, los mismos que aumentarían el número de víctimas. De ser así “ya habría un genocidio y los responsables serían los 130 congresistas”. Sobre el representante de APP en la próxima contienda electoral, sería uno de consenso, según el líder de la agrupación. “Llegó el momento de que los partidos tengamos madurez”, agregó.

César Acuña hace un llamado a la reflexión y al diálogo.

Alianza para el Progreso fue uno de los partidos que le otorgó la confianza al gabinete liderado por Alberto Otárola, a pesar de cargar consigo más de 40 muertos. Sin embargo, la decisión, según el líder partidario, tendría el propósito de “apoyar en un momento crítico al gobierno en la búsqueda de diálogo, consenso y estabilidad”. “Sin paz social no puede haber ningún tipo de desarrollo y bienestar”, escribió en Twitter.

Descarta postulación

Tras presentarse el proyecto de adelanto de elecciones desde el Ejecutivo, César Acuña aseguró que no participará como candidato en la próxima contienda. Este dejó en claro que APP apoyará a un candidato de consenso. “Esta es la gran oportunidad de declinar los intereses personales y tener un gobierno que enrumbe al país. Es momento de pensar en alguien que se comprometa”, aseveró.

Por aquellos días ya invocaba al Congreso priorizar el proyecto de adelanto de elecciones. “Mientras más demora el Congreso, hay la posibilidad que tengamos cada día más muertes. Invoco a los 130 congresistas que piensen en el país, que no permitan una muerte más”, indicó. Hasta el momento no se ha anunciado si su hijo Richard Acuña pretende participar de las elecciones o si apoyarán a un partido en particular.

César Acuña quedó en séptimo lugar en las elecciones generales del 2021.

Piden vacancia

Ante el creciente número de fallecidos, la congresista de Perú Democrático, Nieves Limachi Quispe, empezó a recolectar firmas para presentar una moción de vacancia contra la presidenta de la República, Dina Boluarte. Así como el expresidente Pedro Castillo, se alude una presunta incapacidad moral para continuar en el cargo. Entre los firmantes aparecen Sigrid Bazán, Isabel Cortez, Ruth Luque, Guillermo Bermejo, entre otros.

“Que nuestro país está siendo desangrado por el pésimo manejo gubernamental y de las fuerzas del orden que lidera la señora Boluarte Zegarra, puesto que hasta la fecha ya van 44 personas fallecidas como consecuencia del uso desmedido de las armas contra el pueblo peruano”, se lee en el texto de la moción. Asimismo, se pide actuar en favor de la defensa de la vida de la población.

“A la defensa de la integridad personal, y disponer sancionar a las principales culpables, como es el caso de la Presidenta del Perú, quien a ojos del mundo ha demostrado no tener ningún ápice de sensibilidad humana con los pueblos de nuestro país”, agrega en el documento.

