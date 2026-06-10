Por qué los perros inclinan la cabeza cuando les hablamos, según la ciencia

Especialistas en comportamiento animal recomiendan utilizar los momentos en que el perro inclina la cabeza para reforzar el entrenamiento y el vínculo afectivo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios recientes han logrado descifrar una de las conductas más entrañables de los perros: la inclinación de la cabeza cuando escuchan la voz humana. Los expertos señalan que este gesto, lejos de ser una simple reacción adorable, está relacionado con la forma en que los perros procesan y comprenden ciertos estímulos auditivos, especialmente palabras relevantes o tonos emocionales. El hallazgo, que ha captado la atención de la comunidad científica internacional, aporta nuevas pistas sobre la inteligencia canina y su capacidad de comunicación con los humanos.

En ese sentido, National Geographic y The Washington Post han consultado a etólogos y neurocientíficos que coinciden en que la inclinación de la cabeza es un mecanismo de adaptación. El movimiento favorece la localización espacial de los sonidos y puede demostrar una mayor atención o empatía hacia el interlocutor. Además, estudios recientes han sugerido que los perros que dominan más palabras tienden a inclinar la cabeza con mayor frecuencia, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de un indicador de procesamiento cognitivo avanzado.

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Comprensión auditiva e inteligencia emocional en perros

De acuerdo con National Geographic, la inclinación de la cabeza en los perros está vinculada al esfuerzo por entender el significado de las palabras y captar matices en la voz humana. Investigadores de la Universidad Eötvös Loránd en Hungría, citados en el medio estadounidense, analizaron la conducta de decenas de perros durante pruebas de reconocimiento verbal y hallaron que aquellos que respondían correctamente a nombres de objetos o comandos eran los que más inclinaban la cabeza. Esto sugiere que el gesto puede estar asociado a la memoria auditiva y a la concentración.

Investigadores de prestigiosas universidades europeas relacionan la frecuencia de la inclinación de cabeza con el dominio de vocabulario en perros - REUTERS/Angelina Katsanis

Por su parte, The Washington Post destaca que este comportamiento también puede reflejar una forma de empatía, ya que los perros suelen inclinar la cabeza ante tonos de voz afectuosos o cuando perciben emociones intensas en sus dueños. Los expertos consultados subrayan que este gesto es más común en razas con mayor predisposición al aprendizaje de vocabulario y en animales con una relación cercana con las personas.

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Implicancias para la convivencia y el entrenamiento

El conocimiento sobre las causas de la inclinación de cabeza en perros tiene implicaciones prácticas para el entrenamiento y la convivencia diaria. Especialistas recomiendan aprovechar estos momentos de atención para reforzar comandos, premiar la comprensión y fortalecer el vínculo emocional con las mascotas. Además, la observación de este gesto puede servir como indicador de bienestar y de la disposición del perro para interactuar con su entorno.

Tanto expertos consultados por National Geographic como The Washington Post coinciden en que la inclinación de la cabeza no solo responde a factores anatómicos, sino que revela una compleja interacción entre audición, cognición y emociones. Los avances en la investigación sobre el comportamiento canino siguen arrojando luz sobre la sofisticada comunicación entre perros y humanos, consolidando su lugar como uno de los vínculos más especiales del reino animal.

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La inclinación de cabeza canina revela la compleja interacción entre la audición, la cognición y las emociones en la comunicación entre perros y humanos - (Freepik)

Mirar mejor y entender las emociones: el lado oculto del gesto

Para complementar estos hallazgos, portales de divulgación científica como Science han explorado cómo la vista del perro también influye en este movimiento. Algunos investigadores señalan que, además de ayudarlos a acomodar las orejas para escuchar mejor, ladear la cabeza les sirve para sacar el hocico del medio de su campo visual. Al hacer este pequeño ajuste, el perro logra ver muchísimo mejor la parte inferior de nuestra cara, lo que le permite registrar los movimientos de nuestra boca y las expresiones faciales para terminar de entender qué le estamos queriendo decir.

Asimismo, especialistas de la American Psychological Association (APA) explican que la dirección hacia la que inclinan la cabeza puede darnos pistas sobre qué está pasando por su mente. Los perros procesan el lenguaje de forma similar a nosotros: usan un lado del cerebro para reconocer las palabras que ya se saben de memoria y el otro para interpretar el tono de voz y la emoción detrás del mensaje. Por eso, cuando tu mascota tuerce la cabeza hacia un lado al escucharte, muchas veces está reflejando qué parte de su cerebro está trabajando a mil por hora para descifrar si le estás ofreciendo un premio o si estás jugando.

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Por último, desde la American Veterinary Medical Association (AVMA) destacan que, si bien en el 99% de los casos este tierno gesto es pura muestra de atención y ganas de conectar con nosotros, los dueños siempre deben prestar atención al contexto. Cuando el perro lo hace de forma natural mientras le hablas o cuando escucha un ruido raro, es sinónimo de una mente activa y curiosa. Sin embargo, los veterinarios advierten que si el animal mantiene la cabeza ladeada de manera fija, camina de costado o parece perder el equilibrio, el gesto deja de ser un tierno canal de comunicación y pasa a ser una señal de alerta por una posible molestia en el oído, lo que amerita una visita a la clínica.