Perros y gatos

Día Nacional del Perro: por qué se celebra hoy en Argentina

En cada rincón del país, la historia de un ovejero alemán que salvó a sus compañeros marcó el inicio de una fecha especial dedicada a los caninos y su vínculo indisoluble con la sociedad

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Cachorro marrón y blanco duerme en una cama gris, cubierto con una manta azul de huellas blancas. Fondo de interior con luz natural y una mesa de madera.
El perro ha dejado una marca profunda en la cultura argentina a través de canciones, películas y series (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde canciones hasta películas y series, el perro ha dejado huella en los corazones argentinos.

Personajes como Fatiga en la televisión, Mendieta en la historieta o la recordada Jazmín junto a Susana Giménez, muestran cómo los caninos lograron un lugar privilegiado en la cultura popular.

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Pero hay una fecha en el calendario nacional que nació de un hecho real: cada 2 de junio se celebra el Día Nacional del Perro en homenaje a Chonino, el ovejero alemán de la Policía Federal Argentina que murió en 1983 tras proteger a sus guías en un enfrentamiento armado. Ese acto de coraje explica por qué la efeméride lleva su nombre y sigue vigente en la memoria colectiva.

Un perro golden retriever de pelaje dorado bosteza con la boca abierta y la lengua fuera, recostado sobre un suelo adoquinado en un día soleado.
El Día Nacional del Perro fomenta la adopción responsable y el bienestar animal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día Nacional del Perro surgió en 1996 por iniciativa de la periodista y escritora Cora Cané, quien propuso fijar como homenaje el aniversario de la muerte de Chonino. El motivo se remonta al 2 de junio de 1983, ese día el ovejero alemán se lanzó para proteger al suboficial Luis Sibert y al agente Jorge Iani durante un operativo en el barrio porteño de Villa Devoto. Chonino resultó mortalmente herido, pero logró sostener con su boca un trozo de tela con documentos de los agresores, permitiendo su identificación y detención.

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Este episodio marcó un antes y un después en la relación entre las fuerzas de seguridad y los perros de trabajo. La valentía de Chonino se transformó en un símbolo nacional y dio origen a una jornada que reúne a familias, rescatistas y organizaciones de protección animal en todo el país.

Chonino, el emblema de la lealtad y el coraje

Chonino nació en 1975 y fue seleccionado por la División Perros de la Policía Federal Argentina a los dos años. Formó parte de operativos de seguridad y participó en eventos como el Mundial de Fútbol de 1978 en el Estadio Monumental. Su última patrulla, la noche del 2 de junio de 1983, lo consagró como símbolo: su intervención permitió salvar vidas y esclarecer un crimen.

El Día Nacional del Perro se celebra cada 2 de junio para homenajear a Chonino, ovejero alemán de la Policía Federal Argentina
El Día Nacional del Perro se celebra cada 2 de junio para homenajear a Chonino, ovejero alemán de la Policía Federal Argentina

La noche del incidente, mientras patrullaban, los oficiales detectaron a dos individuos sospechosos en Villa Devoto. Al solicitarles la documentación, los sospechosos intentaron huir y se desató un tiroteo. Chonino, al advertir que su guía estaba en peligro, se arrojó sobre uno de los delincuentes, recibiendo un disparo mortal. La pieza de tela que el perro mantenía en su boca fue clave para identificar y detener a los agresores.

La idea de instituir la fecha partió de Cora Cané, quien escribió sobre el caso de Chonino y propuso que su ejemplo sirviera para homenajear a todos los perros que muestran nobleza y valentía. Cané afirmó: “Murió defendiendo no solo a sus amos, sino a la justicia y a la honradez, luchando contra la delincuencia. Merece que celebremos, en su nombre, el Día del Perro”.

Los restos de Chonino descansan en el Círculo de la Policía Federal Argentina, junto a los de Sibert. En su honor, un pasaje del barrio de Palermo lleva su nombre y una estatua de bronce lo recuerda en el predio de la Policía Montada. Cada 2 de junio, la División Perros realiza un acto conmemorativo.

Más allá del caso de Chonino, el Día Nacional del Perro funciona como una plataforma para sensibilizar sobre la adopción responsable y la importancia del bienestar animal. La jornada moviliza campañas de vacunación, protección de derechos y tenencia responsable en todo el país.

La fecha invita a reflexionar sobre el trato digno, la convivencia y el impacto positivo de los caninos en la vida cotidiana.

Un perro blanco y negro con pañuelo morado se sienta en un pasillo con techo naranja, paredes claras y suelo de madera. Hay puertas, un espejo ovalado y un cojín rayado.
El Día Nacional del Perro fomenta el respeto, la tenencia responsable y el reconocimiento a la importancia de los caninos en la sociedad argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perros inolvidables en la cultura argentina

El homenaje a Chonino convive con historias de perros que marcaron la cultura y el entretenimiento. Fernando, el perro de Resistencia que se volvió leyenda urbana; Fatiga, de la exitosa serie “Casados con Hijos”; Mendieta y el amigo entrañable de Inodoro Pereyra creado por Roberto Fontanarrosa. También resalta casos como Jazmín, el Yorkshire Terrier que acompañó durante años a Susana Giménez en la televisión. También el recordado Betún en “Los simuladores” y el chihuaha de Moria Casán: Kristobal.

El Día Nacional del Perro representa el reconocimiento institucional y social a la lealtad, la entrega y la importancia de los perros en la vida argentina. La historia de Chonino sigue inspirando homenajes y campañas en todo el país, consolidando una tradición que promueve el respeto, el cuidado y el valor de los animales en la sociedad.

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