Perros y gatos

Una clave de la longevidad: qué reveló un estudio sobre la alimentación que prolonga la vida del perro

Un trabajo centrado en el envejecimiento de estos animales concluyó que la nutrición debe considerarse un acto médico y que el objetivo principal es sostener peso ideal y masa magra. Cuáles son los nutrientes que no pueden faltar y cómo combinarlos para potenciar sus efectos

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Un perro Golden Retriever de color miel come de un cuenco metálico con comida BARF en el suelo de madera de una cocina con armarios claros.
La nutrición se considera una herramienta clínica para preservar la salud en perros y gatos a medida que envejecen (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio sobre envejecimiento en perros y gatos subrayó que la nutrición es una herramienta clínica para preservar la salud, la función cognitiva y la esperanza de vida a medida que los animales envejecen. La revisión vinculó el mayor bienestar en mascotas senior con mantener el peso ideal, una condición corporal adecuada y la masa magra, además de ajustar energía, proteínas y minerales.

La revisión concluyó que mantener el peso óptimo, la condición corporal y la masa magra se asoció con mayor bienestar y esperanza de vida en perros y gatos de edad avanzada. Los autores indicaron que la estrategia dietética incluyó energía y proteínas de calidad, limitación —no restricción— de fósforo, una relación calcio/fósforo superior a 1 y el aporte de omega-3 más antioxidantes, junto con controles veterinarios periódicos.

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El trabajo se basó en una revisión narrativa de literatura científica revisada por pares, integrada con la experiencia clínica y académica de los autores en nutrición veterinaria y geriatría. Para construir la evidencia, los especialistas tuvieron en cuenta, además, las guías de la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales (WSAVA, por sus siglas en inglés) y los requerimientos nutricionales del Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos.

Qué reveló el estudio sobre la alimentación y la longevidad del perro

Imagen de un perro comiendo croquetas de un plato. Otras opciones: alimentación canina, comida para mascotas, nutrición balanceada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El mantenimiento del peso óptimo, la condición corporal y la masa magra se asoció con mayor bienestar en animales senior (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis sostuvo que no existe una única “dieta” que, por sí sola, explique el envejecimiento saludable. En cambio, colocó en el centro el mantenimiento de un peso óptimo, una buena condición corporal y masa magra como los factores más asociados al bienestar en animales senior.

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En esa línea, los autores plantearon que la evaluación nutricional debía formar parte del examen clínico rutinario, en especial en perros y gatos mayores, porque permite detectar de manera temprana cuándo conviene ajustar la dieta y con qué objetivos concretos.

Energía, proteínas y aminoácidos: la base para sostener la masa magra

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El análisis indicó que la ingesta adecuada de energía y proteínas resultó central para sostener la masa libre de grasa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la revisión, la respuesta nutricional adecuada en mascotas de edad avanzada requirió un aporte correcto de energía y proteínas, con atención particular a la calidad proteica y a los aminoácidos, considerados elementos centrales para conservar la masa libre de grasa.

Esa recomendación se tradujo en un principio práctico: ajustar la dieta no implica solo elegir un alimento, sino calibrar raciones y composición para evitar dos riesgos frecuentes en la vejez: la pérdida de masa muscular y el aumento de grasa corporal.

Fósforo y relación calcio/fósforo: el ajuste mineral que recomiendan los autores

Un veterinario hombre con guardapolvo blanco examina suavemente a un perro de pelaje marrón y blanco sobre una mesa de exploración plateada en una clínica veterinaria.
Los especialistas recomendaron limitar —sin restringir— el fósforo en la dieta de animales de edad avanzada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio señaló la importancia de una limitación —que no restricción— del fósforo y de mantener una relación calcio/fósforo superior a 1 en la dieta, además de asegurar la ingesta de todos los nutrientes esenciales.

El énfasis en “limitar” y no “restringir” apuntó a evitar formulaciones extremas o decisiones sin control clínico. En la práctica, el criterio que atravesó el trabajo fue adaptar la alimentación a la edad sin perder equilibrio nutricional.

Omega-3 y antioxidantes: el componente asociado a la función cognitiva

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los ácidos grasos omega-3 de cadena larga, combinados con antioxidantes, se vincularon con posible mejora de la función cognitiva en mascotas mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión indicó que los ácidos grasos omega-3 de cadena larga, combinados con antioxidantes en cantidades adecuadas, podrían contribuir a una mejor función cognitiva en perros y gatos mayores.

Los autores presentaron este punto como un aporte potencial dentro de una estrategia integral, no como una promesa aislada. En el marco del envejecimiento, la nutrición se evaluó como herramienta para preservar funciones, no solo para sostener el peso.

Evaluación nutricional en la consulta: cuándo cambiar la dieta y cómo monitorear la respuesta

Una veterinaria con bata blanca y guantes azules examina a un perro salchicha marrón en una mesa. Al fondo, un monitor muestra una radiografía canina.
La evaluación nutricional debe ser parte del examen clínico rutinario, especialmente en animales senior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores insistieron en que la evaluación nutricional debía incorporarse al examen clínico de rutina, especialmente en animales senior. La meta, según el trabajo, fue detectar de manera precoz la necesidad de adaptar la dieta y medir la respuesta a los cambios.

Las adaptaciones, precisaron, debieron contemplar las limitaciones propias de la edad, incluso en presencia de patologías, siempre que no entraran en conflicto con los requerimientos derivados de la enfermedad. En ese marco, la nutrición fue definida como un acto médico, con prescripciones precisas, pautas claras de transición alimentaria —en especial en gatos— y seguimiento periódico.

Dietas comerciales, caseras o mixtas: qué condición impone el estudio

Imagen de un perro comiendo croquetas de un plato. Otras opciones: alimentación canina, comida para mascotas, nutrición balanceada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La revisión sostuvo que la dieta puede ser comercial, casera o mixta, siempre que esté correctamente equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo destacó que la alimentación pudo ajustarse a las necesidades del animal independientemente de si se trató de dietas comerciales, caseras o mixtas, con una condición: que estuvieran correctamente equilibradas.

En el mismo sentido, según dijo la médica veterinaria Valeria De Marco (MN 6634) al sitio AN Digital, una alimentación completa y balanceada no solo debe cubrir las necesidades básicas, sino cumplir un rol en la prevención de enfermedades, la mejora de la calidad de vida y el aumento de la longevidad. La profesional añadió que la WSAVA recomendó evaluar en cada consulta cinco signos vitales: temperatura, pulso, respiración, dolor y nutrición.

De Marco también sostuvo que diversos estudios científicos mostraron que una alimentación formulada según necesidades específicas —considerando etapa de vida y tamaño— puede aumentar la expectativa de vida hasta en dos años. En esa elección, agregó, lo fundamental fue que la fórmula cubriera requerimientos nutricionales por etapa, tamaño y estado fisiológico, y que además fuera segura desde el punto de vista sanitario, es decir, libre de contaminantes y sustancias tóxicas.

Seguimiento sistemático y educación del propietario: cuestionarios y hábitos

Una mujer con camisa vaquera y su perro tricolor con collar azul están sentados en un sofá gris, ella le acaricia el cuello, en un salón luminoso.
La práctica clínica recomendó controles preventivos integrales en mascotas senior para detectar de forma precoz problemas de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de los nutrientes, el estudio propuso avanzar hacia modelos más sistemáticos y personalizados de seguimiento nutricional. Entre las recomendaciones incluyó entrevistas estructuradas con los propietarios, incluso mediante cuestionarios previos a la visita anual o geriátrica, para incorporar datos sobre la alimentación y la condición corporal.

La revisión también subrayó la necesidad de educar a los tutores sobre cómo preservar la salud y la longevidad, con foco en ejercicio, control regular de condición corporal y comprensión de lo que constituye un estado corporal óptimo y una masa magra adecuada.

Evidencia sobre control de raciones: el seguimiento de 14 años en labradores

Primer plano de un perro guía labrador crema con arnés negro, mientras la mano de una persona sujeta su asa. Fondo urbano desenfocado con edificios y luces.
Un seguimiento de 14 años en 48 labradores asoció el control de raciones y el peso ideal con mayor esperanza de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras evidencias aportan ejemplos concretos sobre el impacto del control de la cantidad de comida en la esperanza de vida. Un grupo de científicos vigiló durante 14 años la salud y las raciones diarias de 48 perros de raza labrador retriever.

Según ese reporte, los perros que se mantuvieron en su peso ideal, a partir de un mayor control sobre la cantidad de alimento ingerido, vivieron de media 13 años, frente a 11,2 años en el resto del grupo. Esa diferencia equivalió a 1,8 años y a un incremento del 15%.

El veterinario Richard Kealy sostuvo que mantener un peso saludable ayudó a retrasar la aparición de enfermedades crónicas comunes en perros, como artritis, displasia de cadera, osteoporosis, tumores y problemas hepáticos.

Control veterinario en mascotas senior: qué recomiendan desde la práctica clínica

El estudio remarcó que el seguimiento veterinario resultó clave para asegurar que los animales de mayor edad se encontraran en buen estado nutricional y de salud. En esa línea, un artículo publicado en Animal´s Health recordó que “la prevención y el seguimiento veterinario regular son clave” en esta etapa.

Desde la práctica clínica, los veterinarios subrayaron la conveniencia de realizar en mascotas senior una evaluación preventiva integral que incluyera control articular y dental, un perfil geriátrico completo, análisis de orina y radiografía de tórax, con el objetivo de detectar de forma precoz problemas de movilidad, alteraciones sistémicas y enfermedades cardíacas, respiratorias o renales.

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