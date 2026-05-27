Cómo enfrentar la muerte de un animal de compañía: 6 claves de la psicología para transitar el duelo

La intensidad del dolor suele estar ligada al vínculo de apego construido durante años: compañía constante, rutinas compartidas y un rol afectivo estable que organiza la vida cotidiana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perder a un animal de compañía puede desencadenar un proceso de duelo tan intenso como el que se experimenta tras la muerte de un familiar cercano, con impacto directo en la salud mental y la vida cotidiana. La literatura clínica describe este cuadro como una forma de duelo por mascotas que, en muchos casos, requiere validación social y, cuando los síntomas se sostienen o se agravan, apoyo psicológico.

La intensidad del duelo suele explicarse por el vínculo de apego construido durante años: compañía cotidiana, rutinas compartidas, contacto físico y un rol afectivo estable que estructura el día a día. La ausencia puede traducirse en un vacío persistente, con tristeza que reaparece en momentos concretos (volver a casa, preparar comida, salir a pasear) y con cambios en la motivación o el interés por actividades habituales.

PUBLICIDAD

El impacto emocional puede manifestarse como dolor profundo, con síntomas que van desde angustia y llanto hasta dificultad para concentrarse, irritabilidad o insomnio. En la práctica clínica se describe, además, la aparición de culpa (por decisiones médicas, por “no haber hecho más”), rumiación y pensamientos recurrentes sobre los últimos días de la mascota, especialmente si hubo una enfermedad prolongada o eutanasia.

Diversos especialistas advierten que el entorno puede subestimar la magnitud de la pérdida, lo que favorece un duelo desautorizado: la persona siente que no tiene “derecho” a sufrir o que debe recuperarse rápido, y eso puede aumentar la sensación de soledad e incomprensión. En ese contexto, validar la experiencia, sostener rutinas básicas y buscar apoyo en familia, amigos o grupos específicos puede reducir el aislamiento.

PUBLICIDAD

Respuestas de la salud mental ante el duelo por mascotas

El impacto emocional no siempre es solo tristeza: puede incluir insomnio, irritabilidad y problemas de concentración, además de culpa y rumiación, sobre todo si la pérdida estuvo precedida por enfermedad o eutanasia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas en psicología sostienen que el duelo por la muerte de una mascota debe ser validado del mismo modo que otras pérdidas significativas.

Los síntomas a vigilar incluyen tristeza prolongada, dificultad para retomar rutinas y pensamientos repetitivos sobre el animal fallecido, tal como describen recursos de orientación para familias de la American Veterinary Medical Association.

PUBLICIDAD

Las recomendaciones clínicas subrayan que, en algunos casos, puede requerirse intervención profesional para evitar el aislamiento y favorecer la recuperación emocional. En estudios publicados en Journal of the American Veterinary Medical Association se observaron proporciones cercanas a uno de cada tres afectados con indicadores de duelo intenso o persistente y niveles elevados de estrés, con variaciones según el tipo de vínculo con el animal y la presencia o ausencia de redes de apoyo.

La evidencia médica también identifica respuestas fisiológicas asociadas a la pérdida, con manifestaciones que pueden incluir insomnio, cambios de apetito y fatiga. Investigaciones y revisiones en revistas veterinarias como The Canadian Veterinary Journal señalan que la forma en que ocurrió la muerte, el contexto de la decisión (por ejemplo, enfermedad prolongada o eutanasia) y el estado emocional previo influyen en la gravedad y la duración del malestar.

PUBLICIDAD

Consejos para afrontar la pérdida y buscar apoyo emocional

Ritualizar la despedida —cartas, recuerdos, ceremonias íntimas— y sostener rutinas básicas ayuda a integrar la ausencia; si el malestar se prolonga o se agrava, buscar apoyo profesional puede ser clave para la recuperación -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos en salud mental aconsejan asumir el dolor, expresar abiertamente el sufrimiento y recurrir al apoyo cuando los síntomas persisten. Recomendaciones habituales incluyen compartir recuerdos, hablar con personas de confianza y buscar ayuda profesional si la tristeza o la ansiedad no ceden después de varias semanas.

Entre las estrategias para transitar el duelo, los expertos destacan:

PUBLICIDAD

Validar el dolor y asumir la pérdida sin minimizarla. Sostener rutinas básicas para estructurar el día a día. Expresar el sufrimiento: compartir recuerdos, escribir cartas, rituales de despedida. Buscar apoyo social: familia, amigos o grupos específicos. Reconocer señales de alerta: insomnio, culpa, rumiación y abandono de rutinas. Buscar ayuda profesional cuando los síntomas persisten o se agravan.

Estas herramientas ayudan a evitar el aislamiento y facilitan la integración de la pérdida. Los especialistas insisten en que los síntomas graves, como el abandono de las rutinas o la aparición de pensamientos negativos reiterados, requieren atención psicológica especializada.

A medida que aumenta la conciencia sobre la legitimidad del duelo por mascotas, crecen los recursos destinados a su abordaje y las posibilidades de recuperación. La aceptación de este dolor invisible y el acompañamiento profesional y social favorecen la reconstrucción saludable de la vida cotidiana.

PUBLICIDAD

Cada vez más personas recurren a la ayuda profesional para sobrellevar la pérdida de sus animales de compañía. Visibilizar este proceso y normalizar su intensidad facilita que quienes lo viven puedan acceder al apoyo adecuado y avanzar en su recuperación.