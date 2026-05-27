Perros y gatos

Cómo enfrentar la muerte de un animal de compañía: 6 claves de la psicología para transitar el duelo

Investigaciones publicadas en el Journal of the American Veterinary Medical Association confirman que esta pérdida genera respuestas emocionales y fisiológicas concretas que, en muchos casos, requieren intervención profesional

Guardar
Google icon
Una mujer de mediana edad con suéter gris oscuro y pantalón oscuro se sienta en un sofá mirando una correa de perro de cuero marrón sobre una mesa.
La intensidad del dolor suele estar ligada al vínculo de apego construido durante años: compañía constante, rutinas compartidas y un rol afectivo estable que organiza la vida cotidiana - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perder a un animal de compañía puede desencadenar un proceso de duelo tan intenso como el que se experimenta tras la muerte de un familiar cercano, con impacto directo en la salud mental y la vida cotidiana. La literatura clínica describe este cuadro como una forma de duelo por mascotas que, en muchos casos, requiere validación social y, cuando los síntomas se sostienen o se agravan, apoyo psicológico.

La intensidad del duelo suele explicarse por el vínculo de apego construido durante años: compañía cotidiana, rutinas compartidas, contacto físico y un rol afectivo estable que estructura el día a día. La ausencia puede traducirse en un vacío persistente, con tristeza que reaparece en momentos concretos (volver a casa, preparar comida, salir a pasear) y con cambios en la motivación o el interés por actividades habituales.

PUBLICIDAD

El impacto emocional puede manifestarse como dolor profundo, con síntomas que van desde angustia y llanto hasta dificultad para concentrarse, irritabilidad o insomnio. En la práctica clínica se describe, además, la aparición de culpa (por decisiones médicas, por “no haber hecho más”), rumiación y pensamientos recurrentes sobre los últimos días de la mascota, especialmente si hubo una enfermedad prolongada o eutanasia.

Diversos especialistas advierten que el entorno puede subestimar la magnitud de la pérdida, lo que favorece un duelo desautorizado: la persona siente que no tiene “derecho” a sufrir o que debe recuperarse rápido, y eso puede aumentar la sensación de soledad e incomprensión. En ese contexto, validar la experiencia, sostener rutinas básicas y buscar apoyo en familia, amigos o grupos específicos puede reducir el aislamiento.

PUBLICIDAD

Respuestas de la salud mental ante el duelo por mascotas

Vista posterior de dos personas sentadas en sillas, frente a una mesa con un cuaderno abierto, un bolígrafo y una caja de pañuelos. Una lámpara ilumina el fondo.
El impacto emocional no siempre es solo tristeza: puede incluir insomnio, irritabilidad y problemas de concentración, además de culpa y rumiación, sobre todo si la pérdida estuvo precedida por enfermedad o eutanasia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas en psicología sostienen que el duelo por la muerte de una mascota debe ser validado del mismo modo que otras pérdidas significativas.

Los síntomas a vigilar incluyen tristeza prolongada, dificultad para retomar rutinas y pensamientos repetitivos sobre el animal fallecido, tal como describen recursos de orientación para familias de la American Veterinary Medical Association.

Las recomendaciones clínicas subrayan que, en algunos casos, puede requerirse intervención profesional para evitar el aislamiento y favorecer la recuperación emocional. En estudios publicados en Journal of the American Veterinary Medical Association se observaron proporciones cercanas a uno de cada tres afectados con indicadores de duelo intenso o persistente y niveles elevados de estrés, con variaciones según el tipo de vínculo con el animal y la presencia o ausencia de redes de apoyo.

La evidencia médica también identifica respuestas fisiológicas asociadas a la pérdida, con manifestaciones que pueden incluir insomnio, cambios de apetito y fatiga. Investigaciones y revisiones en revistas veterinarias como The Canadian Veterinary Journal señalan que la forma en que ocurrió la muerte, el contexto de la decisión (por ejemplo, enfermedad prolongada o eutanasia) y el estado emocional previo influyen en la gravedad y la duración del malestar.

Consejos para afrontar la pérdida y buscar apoyo emocional

Imagen monocromática de una cama redonda para mascota vacía y dos cuencos de metal para comida y agua sobre un suelo de madera claro.
Ritualizar la despedida —cartas, recuerdos, ceremonias íntimas— y sostener rutinas básicas ayuda a integrar la ausencia; si el malestar se prolonga o se agrava, buscar apoyo profesional puede ser clave para la recuperación -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos en salud mental aconsejan asumir el dolor, expresar abiertamente el sufrimiento y recurrir al apoyo cuando los síntomas persisten. Recomendaciones habituales incluyen compartir recuerdos, hablar con personas de confianza y buscar ayuda profesional si la tristeza o la ansiedad no ceden después de varias semanas.

Entre las estrategias para transitar el duelo, los expertos destacan:

  1. Validar el dolor y asumir la pérdida sin minimizarla.
  2. Sostener rutinas básicas para estructurar el día a día.
  3. Expresar el sufrimiento: compartir recuerdos, escribir cartas, rituales de despedida.
  4. Buscar apoyo social: familia, amigos o grupos específicos.
  5. Reconocer señales de alerta: insomnio, culpa, rumiación y abandono de rutinas.
  6. Buscar ayuda profesional cuando los síntomas persisten o se agravan.

Estas herramientas ayudan a evitar el aislamiento y facilitan la integración de la pérdida. Los especialistas insisten en que los síntomas graves, como el abandono de las rutinas o la aparición de pensamientos negativos reiterados, requieren atención psicológica especializada.

A medida que aumenta la conciencia sobre la legitimidad del duelo por mascotas, crecen los recursos destinados a su abordaje y las posibilidades de recuperación. La aceptación de este dolor invisible y el acompañamiento profesional y social favorecen la reconstrucción saludable de la vida cotidiana.

Cada vez más personas recurren a la ayuda profesional para sobrellevar la pérdida de sus animales de compañía. Visibilizar este proceso y normalizar su intensidad facilita que quienes lo viven puedan acceder al apoyo adecuado y avanzar en su recuperación.

Temas Relacionados

Duelo Por MascotasSalud MentalApoyo PsicológicoAnimales De CompañíaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los perros y gatos adoptados en pandemia llegan a la mediana edad: señales, cuidados y controles clave

Un estudio internacional advierte sobre la falta de información y prevención. Dos especialistas consultados por Infobae analizan los primeros indicios del envejecimiento, los desafíos que enfrentan los tutores y las pautas para promover la calidad de vida de los animales

Los perros y gatos adoptados en pandemia llegan a la mediana edad: señales, cuidados y controles clave

Por qué los veterinarios desaconsejan darle chocolate a los perros y los gatos

Especialistas advierten que productos habituales en la mesa humana pueden resultar dañinos o hasta mortales en animales

Por qué los veterinarios desaconsejan darle chocolate a los perros y los gatos

Cómo detectar si tu gato sufre artritis, una enfermedad que pasa desapercibida

La condición avanza de forma gradual en animales mayores, con manifestaciones que, en algunos casos, se confunden con envejecimiento. Qué advierten los expertos

Cómo detectar si tu gato sufre artritis, una enfermedad que pasa desapercibida

Cómo el aerosol de melaza podría terminar con el mal aliento en perros, según un estudio

El tratamiento experimental, realizado por científicos asiáticos, aplicó polifenoles en animales domésticos. Qué descubrieron sobre las moléculas olorosas y bacterias asociadas a la halitosis

Cómo el aerosol de melaza podría terminar con el mal aliento en perros, según un estudio

¿Parásitos ocultos? La forma más efectiva de saber si tu gato tiene gusanos intestinales

Las molestias digestivas y el cambio en el comportamiento pueden ser el primer indicio de un problema mayor en el organismo de los felinos. La detección temprana es fundamental para evitar complicaciones

¿Parásitos ocultos? La forma más efectiva de saber si tu gato tiene gusanos intestinales

DEPORTES

Mbappé, un capitán con hambre de gloria: “Estoy listo para liderar a mi equipo en el escenario más grande otra vez”

Mbappé, un capitán con hambre de gloria: “Estoy listo para liderar a mi equipo en el escenario más grande otra vez”

Un histórico de Belgrano revela el detrás de escena del campeón del Apertura: por qué Zielinski “está iluminado”

El hit que se vengó de la odiosa burla de Alemania contra Argentina tras la final del Mundial 2014: “Este gaucho no se agacha”

Las luces rojas en el tablero de Scaloni que demoraron la publicación de la lista de Argentina para el Mundial: cómo sería el anuncio

La escandalosa pelea que protagonizó un magnate del deporte en la final de la Euroliga que recorre el mundo

TELESHOW

Los mejores momentos de los Premios Gardel 2026: del balance de Lali al apoyo de Gloria Carrá a Ángela Torres

Los mejores momentos de los Premios Gardel 2026: del balance de Lali al apoyo de Gloria Carrá a Ángela Torres

Nicolás Magaldi en “Lo de Pampita”: “Tuvimos un embarazo ectópico y sentí que perdía a mi mujer”

La confesión íntima de Milo J tras ganar el Gardel de Oro: “La música me salvó de no ser feliz”

La palabra de Gerardo Romano sobre su estado de salud: “No estoy internado”

Preocupación por la salud de Pata Villanueva tras ser internada: “Está fuera de peligro”

INFOBAE AMÉRICA

Los residentes de Kiev desafían las amenazas e intimidaciones de Rusia sobre nuevos ataques masivos

Los residentes de Kiev desafían las amenazas e intimidaciones de Rusia sobre nuevos ataques masivos

La jefa de Inteligencia de Comunicaciones del Reino Unido acusó a Rusia de robar tecnología y organizar sabotajes e intentos de asesinato

Japón y el Mercosur podrían abrir un diálogo económico para avanzar hacia un acuerdo de asociación comercial

El Consejo de Seguridad de la ONU condenó el ataque con drones contra la central nuclear de Emiratos Árabes de la semana pasada

El Comando Sur de EEUU lanzó un nuevo ataque contra una narco lancha en el Pacífico oriental: un muerto