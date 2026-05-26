Perros y gatos

Por qué los veterinarios desaconsejan darle chocolate a los perros y los gatos

Especialistas advierten que productos habituales en la mesa humana pueden resultar dañinos o hasta mortales en animales

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Una persona en la cama come una barra de chocolate. A su lado, un perro dorado la mira fijamente.
El chocolate contiene teobromina y se metaboliza lentamente en perros y gatos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Compartir la comida del hogar con animales de compañía es una práctica habitual, pero puede esconder riesgos graves para su salud. Veterinarios insisten en que muchos alimentos que son seguros para los humanos resultan peligrosos para perros y gatos.

El desconocimiento sobre la toxicidad de ciertos productos es una de las principales causas de intoxicaciones y emergencias veterinarias en hogares de todo el mundo.

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Uno de los ejemplos más conocidos es el chocolate. Un estudio divulgado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) advirtió que el chocolate “es tóxico para todas las especies y que el riesgo es mayor en los perros pequeños", aunque la dosis dañina varía según el tipo de producto y condiciones individuales del animal.

De acuerdo con los NIH, la peligrosidad depende del contenido de cacao: el chocolate negro resulta más tóxico, el de leche lo es menos y el blanco solo provocaría un problema grave si se consume en cantidades extremadamente grandes. La toxicidad también puede cambiar si el perro lo ingiere con el estómago vacío o si es particularmente sensible al chocolate.

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Infografía con un perro y un gato junto a alimentos peligrosos como chocolate, uvas y cebolla, y secciones informativas sobre dietas seguras para mascotas.
El chocolate negro concentra más teobromina y eleva el riesgo de intoxicación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo explicó que el principal componente tóxico es la teobromina, un alcaloide metilxantina presente en concentraciones variables: cuanto más oscuro o más rico en sólidos de cacao sea el chocolate, mayor será el riesgo. Según el NIH, el cacao en polvo y el chocolate para cocinar son las formas más tóxicas.

El estudio también señaló factores que facilitan intoxicaciones, como hábitos alimenticios indiscriminados y la disponibilidad de fuentes de chocolate. Según los NIH, se han reportado muertes en ganado alimentado con subproductos de cacao y en animales que consumieron mantillo de cáscaras de cacao.

Aunque para las personas es un placer cotidiano, para los perros y gatos representa un riesgo severo.

Incluso pequeñas cantidades pueden provocar síntomas como vómitos, diarrea, temblores, hiperactividad, arritmias cardíacas y convulsiones. El consumo de chocolate negro, debido a su mayor concentración de teobromina, aumenta el peligro.

Los veterinarios subrayan que basta una porción mínima para causar intoxicación y que, ante cualquier ingesta, se debe acudir de inmediato al veterinario.

Las uvas y las pasas son otros alimentos cotidianos que pueden causar la muerte tanto en perros como en gatos. De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y la organización Anicira, se sabe que pueden desencadenar insuficiencia renal aguda.

Perro de pelaje dorado sentado en el suelo con ojos cerrados y lengua asomando. Al lado, restos de comida regurgitada. Fondo difuso con vegetación.
La ingestión de cacao desencadena vómitos, diarrea, temblores e hiperactividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas aparecen en pocas horas e incluyen vómitos, letargo, dolor abdominal y disminución de la producción de orina. No existe un umbral seguro; cualquier cantidad puede resultar letal, por lo que debe evitarse por completo.

Vegetales tan comunes como la cebolla y el ajo, presentes en numerosos platos, son igualmente peligrosos. Según la guía de Zoocopet y Anicira, estos alimentos contienen compuestos que destruyen los glóbulos rojos y generan anemia en perros y gatos.

La intoxicación puede producirse tanto por consumo puntual de grandes cantidades como por exposiciones repetidas a dosis menores, y los síntomas pueden incluir debilidad, encías pálidas, orina oscura y falta de apetito.

Los veterinarios insisten en eliminar por completo cualquier plato que contenga estos ingredientes, ya sea crudo, cocido o en polvo.

Una mujer sentada en un sillón beige, con un suéter gris, sostiene uvas rojas y le ofrece una a un gato atigrado con ojos verdes, quien la mira.
Las uvas y las pasas no tienen umbral seguro y pueden causar falla renal aguda (Imagen Ilustrativa Infobae)

El xilitol, un edulcorante artificial presente en chicles, caramelos, productos de pastelería, medicamentos y hasta en algunas mantequillas de maní, puede resultar mortal para perros y gatos.

Según la FDA y AKC, causa una liberación rápida de insulina, lo que provoca una caída grave del azúcar en sangre (hipoglucemia), temblores, desmayos y daño hepático. La ingestión accidental de xilitol requiere atención veterinaria urgente incluso en cantidades muy pequeñas.

Otros alimentos peligrosos incluyen las nueces de macadamia, que pueden causar debilidad muscular, vómitos y temblores en perros, y otros frutos secos, que por su alto contenido graso favorecen la aparición de pancreatitis y problemas digestivos.

El alcohol y la cafeína también son tóxicos para ambas especies, causando vómitos, diarrea, hiperactividad, convulsiones, dificultad respiratoria y la muerte. El consumo de huesos cocidos, espinas o masas crudas de pan puede provocar obstrucciones, perforaciones o intoxicaciones graves.

Un hombre acaricia a su gato pelirrojo sobre una mesa de examen en una clínica veterinaria, frente a una veterinaria sentada con bata blanca.
La cebolla y el ajo afectan los glóbulos rojos y favorecen la anemia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los veterinarios advierten además sobre el riesgo de ciertos productos lácteos. Aunque la cultura popular asocia a los gatos con el consumo de leche, la mayoría de los gatos adultos, y muchos perros, son intolerantes a la lactosa.

El consumo de leche, helados o quesos puede desencadenar diarrea, vómitos y malestar digestivo, por lo que se recomienda evitarlos o limitar su uso a cantidades mínimas y vigiladas.

El peligro no se limita solo a los alimentos. De acuerdo con la FDA, productos como medicamentos para humanos, plantas ornamentales (como lirios o aloe vera), tabaco, productos de limpieza y pesticidas pueden provocar intoxicaciones graves en perros y gatos. Las bolsas de plástico, envoltorios y objetos pequeños también representan un riesgo de asfixia o bloqueo intestinal, especialmente para los perros curiosos y los gatos juguetones.

Frente a este panorama, los especialistas recomiendan una vigilancia estricta y la consulta inmediata con un veterinario ante cualquier sospecha de intoxicación.

Primer plano de una mano colocando un plato de acero inoxidable en el suelo. Al fondo, un perro adulto de pelaje marrón claro y blanco está sentado, mirando el plato.
Los perros y los gatos pueden recibir algunos alimentos humanos solo en porciones pequeñas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas de alerta incluyen vómitos, diarrea, temblores, dificultad para respirar, letargo, convulsiones o cambios bruscos de comportamiento. La rapidez en la atención puede salvar la vida del animal.

Alimentos humanos que sí pueden consumir perros y gatos

A pesar de las advertencias, existen alimentos de consumo humano que pueden ofrecerse de forma segura a perros y gatos, siempre que se administren en cantidades limitadas y bajo supervisión veterinaria. Según la American Kennel Club, los perros pueden consumir ocasionalmente huevo cocido, zanahoria, manzana sin semillas, yogur natural y pescado bien cocido sin espinas.

Para los gatos, son seguras pequeñas porciones de carne cocida sin condimentos, calabaza hervida, melón o sandía (sin semillas ni piel). Otros vegetales como el pepino, la zanahoria y la calabaza pueden ser útiles para problemas digestivos, siempre cocidos y en trozos pequeños.

Un perro mediano tricolor marrón, negro y beige y un gato blanco y negro con ojos verdes están sentados uno al lado del otro, mirando directamente hacia adelante.
Los síntomas de alarma incluyen vómitos, convulsiones, letargo y dificultad respiratoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ambos casos, se aconseja evitar el uso de sal, azúcar, aceites y condimentos, y cortar los alimentos en trozos pequeños para minimizar el riesgo de atragantamiento. Los cereales como arroz y avena cocidos pueden ayudar en casos de diarrea leve, pero no deben convertirse en la base de la dieta.

Es esencial introducir cualquier alimento nuevo de forma gradual y observar la reacción del animal, consultando al veterinario ante cualquier duda.

La recomendación unánime de los especialistas es que la alimentación principal de perros y gatos esté basada en productos formulados específicamente para cada especie. Los alimentos comerciales de calidad garantizan el equilibrio de nutrientes, vitaminas y minerales, y minimizan el riesgo de intoxicaciones accidentales.

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