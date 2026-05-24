Perros y gatos

Cómo el aerosol de melaza podría terminar con el mal aliento en perros, según un estudio

El tratamiento experimental, realizado por científicos asiáticos, aplicó polifenoles en animales domésticos. Qué descubrieron sobre las moléculas olorosas y bacterias asociadas a la halitosis

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Primer plano de un perro de pelaje marrón, negro y tan con la boca ligeramente abierta y una expresión neutra, en una sala de estar.
El estudio demostró resultados tanto inmediatos como sostenidos tras un mes de uso diario en animales con halitosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un espray fabricado a partir de melaza, el jarabe oscuro y espeso que queda como residuo del proceso de refinamiento de la caña de azúcar, consiguió reducir el mal aliento y las bacterias dañinas en la boca de perros domésticos.

Se trata de un aerosol desarrollado por científicos de China, quienes publicaron los resultados en Journal of Agricultural and Food Chemistry de los Estados Unidos.

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Mano presionando un spray nasal blanco que expulsa una fina neblina en un entorno clínico
Científicos de la Universidad de Jiangnan en China desarrollaron el espray con polifenoles, destacando sus beneficios para la salud oral canina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El producto, elaborado con polifenoles —compuestos naturales con propiedades antibacterianas presentes en muchas plantas— demostró resultados tanto inmediatos como sostenidos tras un mes de uso diario en animales con halitosis, el término científico para el mal aliento.

Los investigadores a cargo del estudio fueron Hongye Li, Yin Fei y Wei Zhao, de la Universidad de Jiangnan, en China, con financiamiento del Programa Nacional de Investigación y Desarrollo de China.

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El mal aliento es más que un problema de olor

Perro Border Collie descansando, con mirada apagada y señales de malestar, representando la importancia del cuidado veterinario. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las clínicas veterinarias suelen tratar este problema con cepillado diario, antibióticos o enjuagues químicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El olor en la boca de los perros no es solo una molestia para las personas que están cerca: puede ser señal de enfermedad oral. Las clínicas veterinarias suelen tratar este problema con cepillado diario, antibióticos o enjuagues químicos, opciones que no siempre resultan fáciles de aplicar en casa.

El equipo de Li buscó una alternativa más accesible y sostenible, con origen en un subproducto agrícola de bajo costo y amplia disponibilidad. “Nuestro objetivo fue investigar si un subproducto agrícola sostenible podía mejorar de forma segura la salud oral diaria”, dijo Li en un comunicado oficial de la Sociedad Estadounidense de Química.

Perros, espray y resultados

Primer plano de una mujer acariciando la cabeza de un perro de pelaje dorado con ojos grandes y una expresión de preocupación, en el salón de una casa.
Tras la aplicación del espray, no se detectó olor desagradable en ninguno de los perros tratados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo reclutó 10 perros domésticos sanos con mal aliento, con el consentimiento previo de sus tutores, y les aplicó el espray con polifenoles extraídos de la melaza directamente en la boca. Una hora después, evaluadores entrenados no detectaron olor desagradable en ninguno de los animales.

El análisis de las muestras de saliva mediante cromatografía de gases-espectrometría de masas —una técnica que identifica y mide sustancias químicas presentes en una muestra— confirmó que compuestos como ésteres, aminas y aldehídos, todos responsables del mal olor, habían desaparecido o quedado en niveles indetectables.

“El espray tiene un olor suave, similar al de las plantas y a la melaza, pero no es fuerte ni desagradable”, dijo Li.

Lengua con bacterias, higiene bucal deficiente, saburra lingual, acumulación microbiana, salud oral. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El análisis de saliva mostró niveles más bajos de compuestos como aldehídos y ésteres, responsables del mal olor bucal en perros domésticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para evaluar el efecto a largo plazo, los perros recibieron el espray a diario durante 30 días. Al cabo de ese período, su saliva presentó niveles más bajos de aldehídos y ésteres de ácidos grasos de cadena corta, sustancias producidas por bacterias patógenas que generan olores grasos.

El microbioma oral —la comunidad de microorganismos que vive en la boca— también mostró cambios: las proporciones de bacterias asociadas al mal aliento, como Porphyromonas y Fusobacterium, bajaron de forma notable tras el tratamiento.

Experimentos adicionales en laboratorio y simulaciones computacionales permitieron al equipo describir con mayor precisión cómo actúan los polifenoles.

“Primero, los polifenoles actúan como una ‘esponja molecular’, y se unen directamente a las moléculas de mal olor existentes para neutralizarlas. Segundo, actúan como un ‘interruptor’ para apagar enzimas bacterianas específicas que producen olores desagradables. Finalmente, trabajan como un ‘jardinero’ para eliminar con el tiempo las poblaciones de bacterias causantes del mal olor”, afirmó.

Qué sigue: promisorio, pero aún preliminar

un hombre y su mascota se preparan para hacer un viaje juntos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El análisis de saliva mostró niveles más bajos de compuestos como aldehídos y ésteres, responsables del mal olor bucal en perros domésticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores señalaron que el método es múltiple, sostenible y seguro, y que su aplicación puede mejorar la convivencia entre los perros y sus familias. El tamaño de la muestra —10 perros— indica que se trata de una investigación preliminar.

El equipo tiene previsto ampliar las pruebas con más animales para confirmar y extender los resultados obtenidos.

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