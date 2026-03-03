Perros y gatos

Mauro Icardi y su “perro guardaespaldas”: cuánto pesa y por qué se volvió viral en las redes

El Cane Corso se destaca no solo por su presencia imponente, sino por pertenecer a una de las razas más grandes y cercanas al humano. Su necesidad de contacto constante y la mirada atenta lo convierten en un compañero difícil de pasar por alto

Guardar
El Cane Corso, raza que
El Cane Corso, raza que acompaña a Mauro Icardi, proviene de la antigua Roma y era utilizado como perro protector de hogares y propiedades, un legado que hoy se refleja en su instinto de “guardaespaldas”

En la foto, Mauro Icardi está escoltado, pareciera, por por una estatua viviente forjada en la mitología romana: Tano, su Cane Corso, quien lo envuelve con una pata como si fuera su capa de superhéroe. Pero no, se trata de su perro gigante, al que muchos llaman “perro sombra” o "perro guardaespaldas" Allí, entre lamidos y abrazos, las redes explotaron ante las fotos que el jugador subió a su cuenta de Instagram.

Icardi captó la atención de sus seguidores tras compartir desde Turquía una imagen en sus redes sociales junto a su perro Tano, cuya presencia se destacó no solo por su tamaño, sino por poner el foco en las características de la raza Cane Corso, reconocida por su historia milenaria y su particular vínculo con las familias que los acogen.

En las fotografías publicadas, Icardi aparece relajado y acompañado por Tano, un ejemplar atigrado de Cane Corso que sobresale por su musculatura poderosa y mandíbula robusta. El propio futbolista, escribió en la descripción: “Imponente a la vista. Inmensamente noble por dentro. Y también está Tano que quería una foto”.

El animal lo abraza con una pata, le lame la cara y se mantiene cercano en tres de las cuatro imágenes divulgadas.

El Cane Corso: historia, tamaño y carácter

El Cane Corso, también conocido como Mastín Italiano, es una raza de origen romano cuya denominación proviene del latín, donde significa “perro guardaespaldas”, de acuerdo con la asociación canina estadounidense American Kennel Club.

Tano, el perro de Icardi,
Tano, el perro de Icardi, posa en las imágenes con una actitud cercana y afectuosa, característica de la raza, reconocida por seguir a sus dueños a todos lados como verdadero “perro sombra”

Este linaje se remonta a la época imperial, lo que explica la tarea histórica del animal como protector de hogares y propiedades. Los ejemplares pueden alcanzar los 71 cm de altura hasta los hombros y superar los 45 kg de peso, aunque algunos llegan hasta 50 kilos.

La cabeza del Cane Corso resulta inconfundible por su tamaño y su expresión alerta, junto a un pelaje corto y compacto, así como una piel firme que contrasta con la de otras razas de molosoides.

El Cane Corso de Icardi muestra rapidez en sus movimientos y un aspecto atlético, características apreciadas por los criadores dentro del grupo de mastines.

Inteligencia y el fenómeno del “perro sombra”

Aunque posee una complexión robusta, el Cane Corso es reconocido por su temperamento equilibrado, inteligencia y su afectividad hacia los dueños. Según la asociación canina estadounidense American Kennel Club, combina una voluntad férrea con un fuerte deseo de agradar a sus humanos, y desarrolla una lealtad definida como “intensa”.

Ejemplares de Cane Corso pueden
Ejemplares de Cane Corso pueden alcanzar hasta 71 centímetros de altura a la cruz y superar los 45 kilos, sumando musculatura poderosa y una mandíbula robusta, rasgos que han llamado la atención en las redes

Se le atribuye un comportamiento reservado y seguro, descrito como el de un “guardaespaldas profesional”.

Una característica singular es su tendencia a comportarse como un “perro sombra”. Esta necesidad de compañía y contacto físico es fundamental: a diferencia de otros perros grandes, el Cane Corso sigue a su dueño incansablemente y busca permanecer cerca, un rasgo reflejado en las imágenes junto a Icardi.

Educació y fenómeno mediático en torno a Icardi

La socialización temprana y una crianza responsable son consideradas vitales para estos perros, indicó la asociación canina estadounidense American Kennel Club.

Si no se canaliza adecuadamente su carácter, pueden volverse demasiado autónomos y difíciles de controlar, algo frecuente en razas de similares dimensiones y temperamento. La diferencia respecto a otros molosos como el Presa Canario, que tiene una estructura más rústica y una expresión grave, radica en el equilibrio que muestra el Cane Corso entre fortaleza y afectividad.

Temas Relacionados

Mauro IcardiTurquíaAmerican Kennel ClubCane CorsoRedes SocialesPerro sombraPerro Guardaespaldas

Últimas Noticias

Cáncer en perros: el microbioma intestinal podría predecir el pronóstico del tratamiento

Científicos de los Estados Unidos recolectaron muestras de perros antes de iniciar inmunoterapia. Por qué los resultados también podrían ayudar en el tratamiento de tumores en humanos

Cáncer en perros: el microbioma

La convivencia con perros grandes modifica el aire que se respira en espacios interiores, según científicos

Un estudio demostró que la presencia de canes altera la composición de gases, partículas y microbios del ambiente. Las razas grandes, como el mastín, son las que más impactan

La convivencia con perros grandes

Día Mundial del Gato: Larry, el felino que vio pasar seis ministros británicos y es influencer en redes

Acaba de cumplir 15 años en Downing Street, la residencia oficial del jefe del Gobierno británico. Los niños que visitan su hogar preguntan por él y no por los mandatarios. “Los líderes son transitorios, pero Larry permanece”, dice su cuenta de X

Día Mundial del Gato: Larry,

Por qué convivir con un gato es bueno para la salud mental

En el Día Mundial de los felinos domésticos, las investigaciones señalan que ayudan a disminuir la ansiedad y brindan apoyo emocional en situaciones de crisis o soledad

Por qué convivir con un

El mayor mapa genético del cáncer en gatos identificó similitudes con los tumores humanos

Una investigación internacional obtuvo el primer oncogenoma felino a gran escala. Detectaron mutaciones clave que podrían inspirar nuevas terapias y el trabajo conjunto entre veterinaria y medicina

El mayor mapa genético del
DEPORTES
Las cuatro sedes alternativas para

Las cuatro sedes alternativas para la Finalissima entre Argentina y España si no se juega en Qatar

Colapinto llegó a Australia y está listo para su primer año completo en la Fórmula 1: “Es una nueva forma de correr”

El crudo relato de una ex estrella de la Premier League sobre su adicción: “La cocaína destruye todo”

El video inédito de la furia de Franco Mastantuono tras ser expulsado en Real Madrid-Getafe

La carta con la que el Chacho Coudet se despidió del Alavés antes de firmar con River Plate: “Siento que es una gran oportunidad”

TELESHOW
L-Gante habló sobre su polémica

L-Gante habló sobre su polémica foto en el camarín de la China Suárez: “Un chistecito para ese momento”

El orgullo de Luisana Lopilato por el nuevo hobby de su hijo Noah Bublé: “Chocho explorando el mundo”

Así es el nuevo contenido que te espera este año en Infobae

El hijo de Yanina Zilli contó cómo se enteró que su madre entraba a Gran Hermano: “Quería volver”

El mueble que Wanda Nara compartió con Mauro Icardi y que tiró apenas llegó a su casa de Italia

INFOBAE AMÉRICA

El depuesto líder supremo de

El depuesto líder supremo de Irán Ali Khamenei será sepultado en la ciudad santa de Mashhad

Cómo un virus gigante oculto en un pantano japonés podría explicar el origen de la vida en la Tierra

El 69% de las microempresas en El Salvador se mantiene en la subsistencia

Dan a conocer imágenes del funeral del colegio bombardeado en Irán

Recaudación en Panamá crece 12%, pero ingresos quedan $2,684 millones bajo lo presupuestado