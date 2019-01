¿Cómo arrancaste en esto?

Me crie en Villa Luzuriaga, era un chico muy callejero. En el cole siempre me fue bien. Matemáticas era mi materia favorita. Crecí jugando al fútbol. Jugué en varios clubes: la filial del Barcelona en Argentina, Boca Juniors, All Boys, Ferro, Almirante Brown, todos me decían que iba a llegar a primera, que tenia condiciones. Jugaba de defensor pero después vino la época de salir a bailar y el entrenamiento se me hizo cada vez más dificil. Deje y empecé a conocer la movida del rap. Me fui metiendo en las plazas hasta que en 2015 comencé a la gorra como artista callejero. Rapeaba en el tren de Retiro a Tigre. Fue duro siendo tan chico estar todo el día en la calle, lejos de mi familia pero yo me divertía mucho y me servía de práctica para competir los fines de semana.