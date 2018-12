¿Cómo arrancaste en el medio?

Siempre hice teatro under. Tomo clases desde los 11 años, pero las vueltas de la vida me llevaron por Combate primero (en 2014 practicaba parkour así que me presenté al casting y quedé) y por el Bailando después, hasta que llegué a Polka con un bolo en Quiero vivir a tu lado. Fue ahí cuando me enteré del casting para Simona y acá estoy. Encima me tocó un personaje maravilloso. Trini es muy divertida, sin filtro, así que tuve licencia para hacer reír bastante.