Una comida: el sushi y las milanesas.

Hobbies: cantar, tocar la guitarra y el piano y ver series. ¡Estoy re fan de Elite!

Un deporte: el hockey. Jugué durante muchos años.

Música en tu celu: pop y rock nacional. Ahora estoy a full con Morat y con Mery Granados.

Amigas en el medio: Maia Reficco, Jenny Martínez y Sol Moreno.

Soy fan de… ¡los caramelos!

Look: rocker. Siempre me van a ver con pantalones rotos, mucho negro, anillos y accesorios.

Ítem en tu guardarropa: me gusta mucho la ropa, pero las camperas, las zapatillas y los accesorios son mis favoritos.

Beauty tip: amo maquillarme, pero me cuesta sacármelo. Me cuido mucho el pelo. Me gusta cambiar el color a cada rato y el peinado: lacio, ondas, rodete.

¿Qué llevás en tu cartera?: billetera, auriculares, cargador, maquillajes, chicles y agua.

Un toc: no puedo pisar las líneas de las baldosas.

Un lugar en el mundo: París.

Un miedo: a las cucarachas.

Virtud: compañera, alegre, positiva y buena escuchando.

Defecto: impaciente, ansiosa y de carácter fuerte.

Algo que nadie sepa de vos: mi auto es mi segunda casa. Siempre tengo ropa, zapatos, agua. Paso mucho tiempo ahí arriba.

Un sueño: hacer una peli de ciencia ficción, ganar un Martín Fierro y llegar a Hollywood. ¡Todo paso a paso!