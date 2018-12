Nuevo disco

Tres años después de Are you ready, llega su nuevo álbum titulado A Cámara Lenta que refleja su gran crecimiento como músico. "Es como un experimento porque he cambiado de equipo, de productores, de mánager y también de dinámica de trabajo. Por primera vez, tengo la oportunidad de mostrar mi faceta de productor y además, todas las composiciones del disco son mías", cuenta emocionado.