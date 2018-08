Muchxs me preguntan si es una historia real, personal, de alguien mas o si es un invento🙈 Dejenme aclarar sus dudas: es REAL💥 A mis 17 años tuve una relacion con un chico que empezó de la manera mas linda, eramos super chicos, sin muchas responsabilidades, y la pasabamos super bien juntos✨ Despues de un año de relación de repente todo empezó a desmoronarse👎🏼 Él, por varios temas personales, y demas empezó a alejarse de mi. Los fines de semana ya no íbamos a la plaza ni a comer a lo de mi papa. El medio que desaparecia y volvíamos a encontrarnos los lunes en medio de la rutina nueva de facultad/trabajo y lo que era lindo dejo de serlo😿 Yo me sentí rechazada, y no entendía porque… Yo estaba siempre ahí, movia mis programas para poder verlo, le hacia sorpresas, proponía programas y todo totalmente en vano✖️ Estuve un año más con el, jugando ese juego horrible de sentirme rechazada y llorar y cuestionarle porque ya no haciamos las cosas que haciamos antes o porque no era tan demostrativo, etc… 😢 Hasta que un día entendí todo, me cayeron todas las fichas juntas y lo supe👉🏼 Yo ya no estaba enamorada, ni moría de amor por él, ni me entristecia su rechazo porque no me queria❌ YO no podía entender que el no me quisiera a MI💥 Pum, explotó todo. Mis mil intentos fallidos de reconquistarlo, de ganarme su amor y sentirme querida de nuevo eran una competencia que me había impuesto a mi misma bajo el concepto: ME VA A QUERER CUESTE LO QUE CUESTE✋🏼 Y ahi fue cuando entendi, que la unica persona que me tenia que querer era yo misma❤️ La persona que va a estar siempre a tu lado, SOS VOS. Querete, valorate, respetate y entendé que todo tiene su tiempo y proceso, pero SIEMPRE empieza por uno mismo😻 "Todo a su tiempo, empieza por dentro, porque sufrir? Si puedo fluir"