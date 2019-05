Ya lo habíamos dicho en uno de los 10 mandamientos de la revista Para Ti FIT: "no te importarán los kilos". Lo que no sabíamos es que a partir del lunes 20 de mayo el kilo pasaría a la historia a nivel mundial. Es que, luego de años de investigación y debate científico, en la 26 ª Conferencia General de Pesos y Medidas anunciaron que la definición del kilogramo pasaría a estar ligada con la constante de Planck (y ya no con el famoso cilindro circular recto, con una altura y diámetro de 39 mm que se usaba como parámetro para calibrar todas las balanzas del mundo). Y eso no es todo. De las siete unidades de medición que existe también se van a actualizar otras tres: ampere, kelvin y mol.