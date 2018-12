-De una fuente muy confiable que no puedo revelar, a mi mamá le llegó la versión de que, muy recientemente, intentó sobornar con una cantidad muy importante de dinero, aproximadamente un millón de dólares, a la justicia para que no lo detuvieran. Obviamente se negaron. Y además, en todo el lapso que va del 2014 hasta ahora, hubo coimas, vistas gordas y cosas raras. A mí me llamó una jueza de Quilmes, donde está radicada la causa, para convencerme de que mi papá era un buen tipo. Cuando nuestro abogado, Juan Pablo Gallego, tomó la causa, en ese mismo Juzgado le advirtieron que no se metiera porque "Bustince es intocable, no lo vas a poder voltear", le dijeron. Toda su familia actuó a su favor: mi otra tía, Paula Bustince, es directora de un colegio primario. Y ambas declararon en contra nuestra en el juicio. Avalaron a un abusador.