No solo eso. El hombre sigue trabajando en el mismo centro de salud que Fernanda Bertoncello, su ex mujer y madre de los chicos quien durante muchos años sufrió violencia de género. Los dos comparten profesión y se desempeñan piso de por medio. Incluso, Fernanda cuenta que el pasado 13 de diciembre, en ocasión del día del oftalmólogo, recibió un mensaje en su celular de un número desconocido. Decía simplemente "Feliz día". Cuando vio la foto del perfil era de la de su ex, Fernando Bustince.