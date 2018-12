-No, para nada. Pero la gente tiende a pensar que yo soy que igual que mi papá. Y no creo que realmente sea así. La otra vez una chica me mandó un mensaje diciendo "tu papá…" no sé qué… Y le respondí: "Disculpame, ¿por qué me mandás un comentario tan mala leche si yo no soy él? ¡Tiene tantas redes sociales! Te las adjunto, si querés, se lo podés mandar a él". Su argumento me parece totalmente inválido: ¿por qué me hacés sentir mal a mí con algo que no tiene nada que ver conmigo? Se trata de una persona que yo amo. ¿Qué fin tiene lo que me decís? Por suerte estos comentarios son los menos, lo cual agradezco.