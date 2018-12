-¡Pero claro! ¿Cómo voy a dudar de su relato? Mira, yo te voy a contar algo de lo que hablé muy poco en mi vida porque es un recuerdo que intenté bloquear: cuando tenía 19 años y vivía en Venezuela un hombre me llevó engañada a un casting e intentó violarme. Me salvé por muy poco, casi de casualidad y porque le hice creer que, si me permitía conocerlo mejor, más adelante podíamos llegar a tener una relación, un vínculo que terminaría en sexo. La sensación que te queda luego de una experiencia así es tan amarga, tan horrible que, cuando vi el video de Thelma, sentí que me había pasado ayer, reviví todo y no podía parar de llorar. De inmediato le mandé un mensaje, le ofrecí mi amor y mi apoyo. Para lo que necesite Thelma, allí estaré.