"Toda explicación de enfermeras, neonatólogos y puericultoras no entraban en mi cabeza, no entendía qué había pasado. No podía entender, no quería. El dolor era mayor a toda explicación. Sofía había nacido a las 23 semanas de gestación, con 635 gramos. Yo también había nacido como madre prematura. Era un mundo nuevo con sus tiempos, sus palabras nuevas…", dice.