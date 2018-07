El otro día, por ejemplo, un alumno de secundario relató en el colegio que respiró profunda y conscientemente para sobreponerse a una noche de insomnio. Y como suele pasar, no faltan los que quieren transmitir la actitud positiva a sus padres: "mamá, me parece que estás un poco nerviosa, ¿por qué no probás gruñir como un león?".