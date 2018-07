L: Tuvimos un malentendido con Paula Chaves (N. de la R.: se ríen los dos) hace mucho, cuando ella recién salía de Súper M y empezaba en los programas de chimentos. Nos llamó para hacer la tapa de una revista y dice que nosotros le dijimos que no porque no era nuestro target, ¡y se lo tomó personal! Fue un teléfono descompuesto. Se ve que le dijeron "no hacemos tal revista", pero porque no era de moda, y la productora se lo comunicó mal. Hace dos años empezamos trabajar con Paula porque firmamos contrato y nos largó todo: "Era mi primera tapa, estaba re nerviosa y ustedes me rebotaron, ¡los odié! ¿Ahora sí soy su target?". Ella es muy graciosa, y nos decía con humor: "Soy como la gorda del colegio a la que le hacían bullying y ahora viene a vengarse".