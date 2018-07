-Sí, esa afirmación encubría que el saber estaba del lado de los adultos y hoy los chicos no creen que los grandes sepan grandes cosas. Especialmente en un mundo tan tecnologizado. Entonces, hoy la autoridad que pueden ejercer los padres tiene que ser mucho más tierna, empática. Necesita adoptar otras formas: lo cual no quiere decir quedar igualados con los chicos, la relación nunca es simétrica. Pero ellos aprenden con el ejemplo. Situación: un padre le dice al hijo que si no come "no va a jugar a la play", pero durante la cena él está con el teléfono en la mano. Ley es cuando quien la profiere está atravesado por ella. Muchas veces los padres pretenden que su hijo cumpla algo, pero quieren quedar en el lugar de excepción.