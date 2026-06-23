Cocaleros de Bolivia anuncian cuarto intermedio en los bloqueos y ya no quedan piquetes activos

Vista de una carretera donde se instaló un bloqueo. Achica Arriba, Bolivia, 20 de junio de 2026. REUTERS/Claudia Morales

Los cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) determinaron un cuarto intermedio en los bloqueos con los que buscaban forzar la renuncia del primer mandatario Rodrigo Paz. Con la suspensión de la medida de presión en la región cocalera del Trópico de Cochabamba, Bolivia amaneció sin piquetes activos tras 48 días de tensión social.

“Por ahora, un cuarto intermedio. No es rendirnos; la ventaja que tienen las federaciones cocaleras es que no nos vendemos, nunca nos vamos a vender, siempre unidos”, manifestó anoche el expresidente Morales en una transmisión en redes sociales.

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En el pronunciamiento, los líderes cocaleros que acompañaban al expresidente responsabilizaron al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, por haber levantado antes las medidas de presión tras lograr un acuerdo con el presidente Paz. “Por culpa de dirigentes nacionales como Mario Argollo, esta movilización, con bloqueos, marchas y protestas, ha flaqueado. El pueblo tiene memoria, nunca se va a olvidar cómo nos han traicionado a costillas y espaldas del pueblo”, manifestó el dirigente Isidro Auca.

Una manifestación pide la renuncia de Rodrigo Paz

Bolivia atravesó un periodo de alta conflictividad social con casi siete semanas consecutivas de bloqueos de caminos que paralizaron gran parte del país. La medida de presión, impulsada por la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari, los cocaleros afines a Morales y la COB, pedía la renuncia del primer mandatario, a quien acusaban de traición por gobernar de manera excluyente y en contra de sus intereses.

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El sábado, el Gobierno logró un acuerdo con el sindicato obrero para suspender las protestas y, horas después, decretó un estado de excepción por 90 días para habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en los piquetes. Desde entonces, los bloqueos se levantaron paulatinamente en todos los departamentos a excepción de algunos en Cochabamba, en el bastión político de Morales al centro del país, y otros en la región productiva de Santa Cruz.

Este martes, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) no reporta ningún corte de carretera por conflictos sociales, pero quedan tramos intransitables por los escombros que quedaron de la protesta. Se espera que en las próximas horas todas las vías estén expeditas.

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Los bloqueos prolongados provocaron escasez de alimentos y combustible, particularmente en La Paz, cuyas vías de acceso estuvieron cortadas. REUTERS/Claudia Morales

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, destacó la tregua que anunciaron los cocaleros y afirmó que el expresidente “no declaró cuarto intermedio por generosidad” sino porque “el pueblo le dijo basta al bloqueo, basta a la presión y basta al sufrimiento de las familias”.

La prolongada medida de presión provocó pérdidas millonarias para sectores estratégicos como el turismo, la industria y el transporte. Según la Cámara Nacional de Industrias (CNI), la pérdida fue de más de 2.500 millones de dólares, lo que representa cerca del 5% del Producto Interno Bruto.

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Los bloqueos también afectaron la vida cotidiana de los habitantes de la sede de Gobierno cuyas vías de acceso estuvieron cortadas, lo que provocó desabastecimiento de alimentos, combustible y otros insumos, además del encarecimiento de productos básicos y la interrupción de algunos servicios como el transporte público y el recojo de basura.

Aunque el conflicto parece haber concluido, varios analistas advierten que sus costos dejarán secuelas a largo plazo en términos económicos, sociales y políticos.

“No hay vencedores ni vencidos absolutos”, señala el editorial del periódico boliviano El País este martes. “Las organizaciones sociales retroceden para reorganizarse. El Gobierno permanece en pie, sí, pero considerablemente más debilitado que hace cincuenta días. Y, mientras tanto, Bolivia vuelve a comprobar que prolongar los conflictos hasta el agotamiento rara vez resuelve las causas profundas que los originaron”, señala la nota.

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