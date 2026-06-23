América Latina

Cocaleros de Bolivia anuncian cuarto intermedio en los bloqueos y ya no quedan piquetes activos

Los productores de hoja de coca afines al expresidente Evo Morales anunciaron una pausa en sus protestas. Con la suspensión de los piquetes, Bolivia amanece sin bloqueos después de 48 días

Guardar
Google icon
Vista de una carretera donde se instaló un bloqueo. Achica Arriba, Bolivia, 20 de junio de 2026. REUTERS/Claudia Morales
Vista de una carretera donde se instaló un bloqueo. Achica Arriba, Bolivia, 20 de junio de 2026. REUTERS/Claudia Morales

Los cocaleros afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) determinaron un cuarto intermedio en los bloqueos con los que buscaban forzar la renuncia del primer mandatario Rodrigo Paz. Con la suspensión de la medida de presión en la región cocalera del Trópico de Cochabamba, Bolivia amaneció sin piquetes activos tras 48 días de tensión social.

Por ahora, un cuarto intermedio. No es rendirnos; la ventaja que tienen las federaciones cocaleras es que no nos vendemos, nunca nos vamos a vender, siempre unidos”, manifestó anoche el expresidente Morales en una transmisión en redes sociales.

PUBLICIDAD

En el pronunciamiento, los líderes cocaleros que acompañaban al expresidente responsabilizaron al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, por haber levantado antes las medidas de presión tras lograr un acuerdo con el presidente Paz. “Por culpa de dirigentes nacionales como Mario Argollo, esta movilización, con bloqueos, marchas y protestas, ha flaqueado. El pueblo tiene memoria, nunca se va a olvidar cómo nos han traicionado a costillas y espaldas del pueblo”, manifestó el dirigente Isidro Auca.

Una manifestación pide la renuncia de Rodrigo Paz
Una manifestación pide la renuncia de Rodrigo Paz

Bolivia atravesó un periodo de alta conflictividad social con casi siete semanas consecutivas de bloqueos de caminos que paralizaron gran parte del país. La medida de presión, impulsada por la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari, los cocaleros afines a Morales y la COB, pedía la renuncia del primer mandatario, a quien acusaban de traición por gobernar de manera excluyente y en contra de sus intereses.

PUBLICIDAD

El sábado, el Gobierno logró un acuerdo con el sindicato obrero para suspender las protestas y, horas después, decretó un estado de excepción por 90 días para habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en los piquetes. Desde entonces, los bloqueos se levantaron paulatinamente en todos los departamentos a excepción de algunos en Cochabamba, en el bastión político de Morales al centro del país, y otros en la región productiva de Santa Cruz.

Este martes, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) no reporta ningún corte de carretera por conflictos sociales, pero quedan tramos intransitables por los escombros que quedaron de la protesta. Se espera que en las próximas horas todas las vías estén expeditas.

Los bloqueos prolongados provocaron escasez de alimentos y combustible, particularmente en La Paz, cuyas vías de acceso estuvieron cortadas. REUTERS/Claudia Morales
Los bloqueos prolongados provocaron escasez de alimentos y combustible, particularmente en La Paz, cuyas vías de acceso estuvieron cortadas. REUTERS/Claudia Morales

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, destacó la tregua que anunciaron los cocaleros y afirmó que el expresidente “no declaró cuarto intermedio por generosidad” sino porque “el pueblo le dijo basta al bloqueo, basta a la presión y basta al sufrimiento de las familias”.

La prolongada medida de presión provocó pérdidas millonarias para sectores estratégicos como el turismo, la industria y el transporte. Según la Cámara Nacional de Industrias (CNI), la pérdida fue de más de 2.500 millones de dólares, lo que representa cerca del 5% del Producto Interno Bruto.

Los bloqueos también afectaron la vida cotidiana de los habitantes de la sede de Gobierno cuyas vías de acceso estuvieron cortadas, lo que provocó desabastecimiento de alimentos, combustible y otros insumos, además del encarecimiento de productos básicos y la interrupción de algunos servicios como el transporte público y el recojo de basura.

Aunque el conflicto parece haber concluido, varios analistas advierten que sus costos dejarán secuelas a largo plazo en términos económicos, sociales y políticos.

“No hay vencedores ni vencidos absolutos”, señala el editorial del periódico boliviano El País este martes. “Las organizaciones sociales retroceden para reorganizarse. El Gobierno permanece en pie, sí, pero considerablemente más debilitado que hace cincuenta días. Y, mientras tanto, Bolivia vuelve a comprobar que prolongar los conflictos hasta el agotamiento rara vez resuelve las causas profundas que los originaron”, señala la nota.

Temas Relacionados

BoliviacocalerosbloqueosErnesto JustinianoEvo MoralesIsidro AucaRodrigo Paz

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Panamá se paraliza por el Mundial: Gobierno decreta cierre de oficinas y suspende clases para el duelo ante Croacia

Un martes atípico vivirá el territorio panameño luego de que el Órgano Ejecutivo y el Meduca ordenaran frenar las labores gubernamentales y las clases presenciales de la tarde y la noche para volcar la atención total al plano mundialista

Panamá se paraliza por el Mundial: Gobierno decreta cierre de oficinas y suspende clases para el duelo ante Croacia

La dominicana Carolina Mejía lidera el ranking de alcaldes capitalinos de Latinoamérica en junio con 58.9% de aprobación

El balance de CBGLOBALDATA ubica a la alcaldesa de Santo Domingo en el primer lugar regional, con una percepción negativa de 37,5% y una mejora frente a mayo que confirma una trayectoria ascendente

La dominicana Carolina Mejía lidera el ranking de alcaldes capitalinos de Latinoamérica en junio con 58.9% de aprobación

La agrupación Poder Ciudadano Guatemala presenta una reforma constitucional para rediseñar el sistema de justicia

La iniciativa plantea cambiar más de 20 disposiciones, sustituir el esquema de elección de autoridades y someter el paquete a un trámite que incluye firmas ciudadanas, aprobación legislativa y votación nacional junto a 2027

La agrupación Poder Ciudadano Guatemala presenta una reforma constitucional para rediseñar el sistema de justicia

Fuertes lluvias provocan desborde de ríos y pérdida de ganado en río Blanco y Paiwas, Nicaragua

Las intensas lluvias asociadas a la onda tropical número 10 provocaron el desborde de ríos en la zona norte del país, dejando cultivos destruidos y reportando ya la muerte de tres reses arrastradas por el caudal

Fuertes lluvias provocan desborde de ríos y pérdida de ganado en río Blanco y Paiwas, Nicaragua

Ecuador y Estados Unidos firmaron un acuerdo para reforzar el control de las fronteras

El convenio contempla cooperación técnica, intercambio de información y un plan piloto en la frontera norte del país

Ecuador y Estados Unidos firmaron un acuerdo para reforzar el control de las fronteras
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Lo asesinaron frente a sus hijos y el caso sigue impune: a 22 años del asesinato del periodista Ortiz Franco en Tijuana

Lo asesinaron frente a sus hijos y el caso sigue impune: a 22 años del asesinato del periodista Ortiz Franco en Tijuana

Las Líneas 3 y 4 estarán conectadas con la red actual del Metro y el Metropolitano, según ATU

El enigma de la mancha fría del Atlántico y por qué podría ser la causa de la ola de calor europea

Selección Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

La carretera de 22 kilómetros con las mejores vistas al Mediterráneo: perfecta para hacerla en moto o bici y “serpentear el mar por la Costa Brava”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá se paraliza por el Mundial: Gobierno decreta cierre de oficinas y suspende clases para el duelo ante Croacia

Panamá se paraliza por el Mundial: Gobierno decreta cierre de oficinas y suspende clases para el duelo ante Croacia

El enigma de la mancha fría del Atlántico y por qué podría ser la causa de la ola de calor europea

La dominicana Carolina Mejía lidera el ranking de alcaldes capitalinos de Latinoamérica en junio con 58.9% de aprobación

La agrupación Poder Ciudadano Guatemala presenta una reforma constitucional para rediseñar el sistema de justicia

Fuertes lluvias provocan desborde de ríos y pérdida de ganado en río Blanco y Paiwas, Nicaragua

ENTRETENIMIENTO

Pixar cambió el final de ‘Toy Story 5’: así era la emotiva escena que nunca llegó a los cines

Pixar cambió el final de ‘Toy Story 5’: así era la emotiva escena que nunca llegó a los cines

Guionista de ‘House of the Dragon’ responde a las críticas por los largos lapsos de espera entre temporadas: “No es posible salir cada año”

El presunto responsable del asesinato de James Handy, actor de “Top Gun: Maverick”, es declarado no apto para enfrentar juicio

La película “Toy Story 5″ supera los 310 millones de dólares en su estreno mundial y rompe el récord de la franquicia

Supergirl llega a los cines con un cambio clave: ahora Kara Zor-El sale a buscar a Krypto