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Fue a Ahora Caigo y emocionó a Darío Barassi con el motivo de su presencia: “Ella te veía siempre”

La participación de un abogado tucumano en el programa se transformó en un homenaje cuando relató los motivos que lo llevaron a participar

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Agustín, un participante en el estudio de Ahora Caigo, recordó a su abuela fallecida

La emoción atravesó el estudio de Ahora Caigo cuando Darío Barassi recibió a Agustín, un joven tucumano de 28 años cuya presencia en el programa tenía un motivo íntimo: rendir homenaje a su abuela, fallecida dos meses atrás. La mujer era fanática de Barassi y de sus ciclos televisivos, y su nieto buscó en la participación un modo de recordarla en público. La charla entre conductor y concursante, cargada de anécdotas personales y momentos de humor, derivó en un instante de sensibilidad que marcó la jornada y quedó registrado en la pantalla.

Agustín fue recibido con el característico entusiasmo del conductor: “Hola, Agus”, saludó Barassi. El participante respondió con naturalidad y, en pocos segundos, comenzó a delinear el motivo de su visita. “Vine para acá porque mi abuela veía mucho tu programa 100 Argentinos Dicen. Hace dos meses ya no está con nosotros”. El conductor, visiblemente conmovido, no dudó en interrumpir el juego televisivo y dedicar unas palabras: “Abuela, le mandamos un beso gigante”, expresó mirando al cielo, en homenaje a la seguidora desaparecida.

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El acto de recordar a un ser querido en televisión cobró especial relevancia por la forma espontánea en que se dio. Agustín no buscó el centro de la escena ni el aplauso fácil: su relato fluyó mientras compartía los detalles de su vida reciente, entre el trabajo remoto y las visitas a su familia en Tucumán. La memoria de la abuela se integró al diálogo como un gesto cotidiano, pero cargado de sentido.

El homenaje a su abuela consistió en participar del ciclo al que ella era tan aficionada, mencionando su fallecimiento reciente ante el conductor y la audiencia. Este gesto buscó mantener viva la memoria de su ser querido y compartir públicamente el vínculo que los unía a través de la televisión.

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Escenario de televisión con plataforma circular, tres hombres, público sentado, pantalla con "¿QUÉ VES?" y paneles decorativos rojos.
El estudio del programa Ahora Caigo

La presentación de Agustín ante el público incluyó detalles de su recorrido vital, marcando el contraste entre su origen y su actualidad. “Tengo veintiocho años. Soy de Tucumán, vivo acá en Buenos Aires”, explicó. La mudanza, motivada por razones académicas, derivó en una nueva etapa profesional: “Soy abogado. Me mudé para hacer una maestría hace un par de años y me quedé. Maestría en Derecho Empresarial”.

El trabajo ocupa buena parte de sus días, aunque en un formato poco tradicional. “Laburo home office para dos estudios del exterior”, relató. Esta modalidad le permite flexibilidad, pero también lo lleva a buscar equilibrio con otras actividades: “De lunes a viernes trabajando en mi casa y apenas puedo trato de salir a hacer otras cosas”. Barassi, fiel a su estilo, indagó en la sociabilidad de su invitado con una pregunta directa: “¿Te gusta salir o te gusta estar encerrado, gordi?” Agustín se sinceró: “Hace un tiempo me gustaba estar encerrado. Hoy en día sí me gusta salir y por lo menos vivir un poco más”.

El conductor notó cierto perfil aplicado en Agustín, a quien describió como “ñoño”, aunque el participante matizó: “No me gusta estudiar, pero siempre tuve facilidad”.

El vínculo con su familia en Tucumán sigue vigente, aunque las visitas se han vuelto más esporádicas. Agustín mencionó que antes viajaba más seguido, pero ahora reduce los traslados, manteniendo la comunicación y el afecto especialmente con su madre, a quien saludó en cámara. “Estoy con mi mamá allá, que le mandamos un saludo.”

La interacción entre el conductor y el participante se desarrolló en un clima distendido, con bromas y comentarios que alternaron el humor y el afecto. Barassi, atento a los detalles, cerró con una observación por la forma de hablar del participante: “No tenés mucha tonada, y no tenés tanto acento”. El joven explicó que su madre es salteña y su padre era de Buenos Aires, lo cual le dio un tono más neutro, aunque “cuando me enojo o cuando estoy muy estresado sí me salen palabras tucumanas”.

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