América Latina

Ecuador y Estados Unidos firmaron un acuerdo para reforzar el control de las fronteras

El convenio contempla cooperación técnica, intercambio de información y un plan piloto en la frontera norte del país

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El ministro del Interior, John Reimberg (d) y el jefe de misión de EE.UU. en Ecuador, Lawrence Petroni (i), firman la 'Estrategia Frontera Segura' este lunes, en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome
El ministro del Interior, John Reimberg (d) y el jefe de misión de EE.UU. en Ecuador, Lawrence Petroni (i), firman la 'Estrategia Frontera Segura' este lunes, en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

Ecuador y Estados Unidos firmaron un nuevo acuerdo de cooperación en materia de seguridad fronteriza que busca fortalecer los controles en los puntos de ingreso y salida del país, mejorar la coordinación entre instituciones estatales y reforzar la lucha contra delitos transnacionales como el narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando y la migración irregular. La suscripción de la denominada Carta de Implementación de Frontera Segura se realizó el 22 de junio en Quito y contó con la participación de autoridades de ambos países.

En el acto participaron el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, Lawrence Petroni; el ministro del Interior, John Reimberg; el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo; y el director general del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), Sandro Castillo. La iniciativa forma parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad y tiene como objetivo fortalecer las capacidades institucionales ecuatorianas para enfrentar amenazas vinculadas al crimen organizado transnacional.

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Según la información difundida por las autoridades, el acuerdo contempla mecanismos de intercambio de información, asistencia técnica, capacitación especializada y apoyo tecnológico para las entidades encargadas de la vigilancia y control de las fronteras. Entre las instituciones ecuatorianas involucradas se encuentran la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Servicio Nacional de Aduana y las autoridades migratorias.

Las jornadas de entrenamiento incluyeron prácticas tácticas, operaciones marítimas, combate en espacios cerrados e intercambio de experiencias entre efectivos de ambos países.
Las jornadas de entrenamiento incluyeron prácticas tácticas, operaciones marítimas, combate en espacios cerrados e intercambio de experiencias entre efectivos de ambos países.

La Embajada de Estados Unidos señaló que la iniciativa busca consolidar una estrategia conjunta para mejorar la seguridad fronteriza mediante una coordinación más estrecha entre las agencias de ambos países. El acuerdo también prevé el fortalecimiento de capacidades operativas para detectar y combatir actividades ilícitas relacionadas con organizaciones criminales que operan a escala regional.

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Las autoridades ecuatorianas indicaron que uno de los componentes centrales de la cooperación será la provisión de asistencia técnica y equipamiento para las instituciones responsables de los controles fronterizos. Esto incluye la entrega de vehículos y herramientas tecnológicas destinadas a optimizar las labores de vigilancia, monitoreo y control en zonas consideradas estratégicas para la seguridad nacional.

Como parte de la implementación inicial del acuerdo, se desarrollará un plan piloto en la provincia de Carchi, ubicada en la frontera norte de Ecuador con Colombia. En esa zona se pondrán en marcha los primeros mecanismos de coordinación interinstitucional, intercambio de inteligencia y fortalecimiento operativo previstos en la Carta de Implementación de Frontera Segura.

El proyecto piloto permitirá evaluar procedimientos y metodologías que posteriormente podrían extenderse a otras áreas fronterizas del país. Las autoridades señalaron que la experiencia servirá para identificar necesidades operativas y mejorar los sistemas de respuesta frente a amenazas relacionadas con el crimen organizado transnacional.

Soldados ecuatorianos llegan a la Base Aérea Simón Bolívar para ser desplegados estratégicamente en las provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos, mientras el gobierno intensifica las operaciones militares en su lucha contra los grupos criminales violentos, en Guayaquil, Ecuador, 16 de enero de 2026. REUTERS/Cesar Munoz
Soldados ecuatorianos llegan a la Base Aérea Simón Bolívar para ser desplegados estratégicamente en las provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos, mientras el gobierno intensifica las operaciones militares en su lucha contra los grupos criminales violentos, en Guayaquil, Ecuador, 16 de enero de 2026. REUTERS/Cesar Munoz

La firma del acuerdo se produce en un contexto en el que el Gobierno ecuatoriano ha intensificado la cooperación internacional en materia de seguridad como parte de su estrategia para enfrentar la violencia asociada a grupos criminales. Durante los últimos meses, las autoridades han impulsado diversas iniciativas orientadas a fortalecer las capacidades estatales para combatir organizaciones vinculadas al narcotráfico, el tráfico de armas y otras actividades ilícitas.

La frontera norte constituye uno de los principales puntos de atención para las autoridades ecuatorianas debido a la presencia de redes dedicadas al tráfico de drogas, armas y personas. En los últimos años, organismos de seguridad han advertido sobre la creciente sofisticación de las estructuras criminales que operan en corredores fronterizos y que aprovechan las características geográficas de la zona para desarrollar actividades ilegales.

Estados Unidos mantiene programas de cooperación con Ecuador en áreas relacionadas con seguridad, lucha contra el narcotráfico, fortalecimiento institucional y capacitación de personal especializado. La nueva Carta de Implementación de Frontera Segura se incorpora a ese marco de colaboración bilateral y establece una hoja de ruta para el trabajo conjunto entre agencias de ambos países.

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