Los bomberos forestales alertan de un verano de alto riesgo de incendios por la falta de prevención: “Nos estamos jugando otra tragedia”

Dos bomberos forestales tratan de extinguir un incendio en Padrón, A Coruña. (Álvaro Ballesteros / Europa Press)

El verano ha llegado acompañado de temperaturas extremas y de un riesgo creciente de incendios forestales cada vez más difíciles de controlar. Mientras los expertos alertan de la amenaza de los llamados incendios de quinta generación, los profesionales encargados de combatirlos denuncian que siguen trabajando con plantillas insuficientes, medios limitados y una normativa de seguridad pendiente de aprobar.

Esa es la principal advertencia lanzada este martes por CCOO durante una rueda de prensa celebrada en Madrid, en la que representantes del operativo antiincendios han denunciado la falta de compromiso de las administraciones públicas para reforzar la prevención y garantizar unas condiciones laborales adecuadas.

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El sindicato asegura que el retraso en la aprobación de reglamentos clave en materia de prevención de riesgos laborales, jornadas de trabajo y reconocimiento de enfermedades profesionales mantiene en una situación de vulnerabilidad a miles de bomberos forestales en toda España.

Un verano más largo y menos efectivos disponibles

La situación resulta especialmente preocupante porque, según denuncian los trabajadores, el riesgo de incendios comienza cada vez antes y se prolonga durante más meses debido al cambio climático.

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Gloria Sánchez, conductora de autobomba en Geacam Castilla-La Mancha, explicó que buena parte de los dispositivos llegan tarde a la campaña de verano. Según señaló, a principios de junio menos del 44% de los recursos previstos estaban operativos en algunos territorios.

La trabajadora también denunció que muchas brigadas están funcionando con la mitad de efectivos de los que deberían tener. “Los incendios son cada vez más peligrosos y complejos, pero los recursos humanos siguen reduciéndose”, advirtió durante su intervención.

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Un bombero forestal trabajando para apagar un incendio en Ourense.

Diferencias entre comunidades y problemas estructurales

CCOO sostiene que la falta de planificación afecta a gran parte del territorio nacional. En comunidades como Castilla y León o Castilla-La Mancha, los dispositivos se activan tarde y gran parte del personal solo trabaja durante los meses de máximo riesgo.

En otras regiones, como Andalucía, Comunidad Valenciana o Murcia, los operativos afrontan la campaña con retenes incompletos, escasez de efectivos y problemas relacionados con infraestructuras básicas y equipos de protección individual.

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La situación tampoco mejora en Madrid, donde el sindicato denuncia que parte del personal continúa trabajando únicamente seis meses al año y sin una categoría profesional plenamente reconocida, una situación que ha derivado en una huelga prolongada durante más de doce meses.

Jornadas de hasta 18 horas frente al fuego

Los profesionales también denuncian la ausencia de una regulación homogénea sobre los tiempos de trabajo y descanso. Carlos Martín, bombero forestal de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), explicó que actualmente las condiciones dependen de cada comunidad autónoma y de cada dispositivo operativo.

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Según detalló, existen intervenciones en las que los trabajadores pueden acumular más de 12 horas de actividad continuada e incluso alcanzar jornadas de hasta 18 horas en situaciones de emergencia. “No existe una regulación específica y tampoco están garantizados los descansos adecuados entre jornadas”, alertó.

Otra de las principales preocupaciones del sector es la formación. Los sindicatos denuncian que cada vez es más frecuente movilizar a los bomberos forestales para responder a otras emergencias, como inundaciones o fenómenos meteorológicos extremos.

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Sin embargo, aseguran que muchos profesionales son enviados a estas intervenciones sin la formación ni el equipamiento necesarios para afrontar con seguridad situaciones de alto riesgo.

Martín criticó especialmente que las recientes normativas aprobadas por el Ministerio para la Transición Ecológica no hayan servido para establecer una formación mínima obligatoria. Según explicó, actualmente algunos trabajadores son considerados aptos para intervenir directamente ante el fuego tras recibir únicamente unas pocas horas de formación online.

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Actuar antes de que ocurra otra tragedia

El sindicato considera que el bloqueo institucional agrava todavía más los problemas existentes sobre el terreno. En este sentido, reclama que el Gobierno impulse de forma inmediata los reglamentos pendientes y garantice la aplicación efectiva del Estatuto de los Bomberos Forestales.

Rubén Pinel, adjunto a la Secretaría de Salud Laboral y Medioambiente de CCOO, aseguró que los trabajadores siguen expuestos a llamas, humo, sustancias cancerígenas y condiciones extremas sin contar con todas las garantías legales necesarias.

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“El Gobierno debe actuar y obligar a las comunidades autónomas a cumplir las normas ya aprobadas. No podemos seguir esperando mientras miles de profesionales se juegan la vida cada verano”, afirmó.

El calor extremo en verano aumenta en España, con riesgos como golpes de calor y cáncer de piel. Sanidad recomienda hidratación, protección solar y prevención para evitar complicaciones, especialmente en vulnerables.

Manifestación el 29 de junio en Madrid

Ante esta situación, CCOO ha convocado una manifestación para el próximo 29 de junio a las 11.00 horas en Madrid. La marcha partirá desde el Paseo de la Castellana 63 y recorrerá distintas sedes ministeriales para exigir responsabilidades políticas y medidas urgentes que refuercen la seguridad de los operativos antiincendios.

El sindicato ha hecho además un llamamiento a organizaciones sociales, profesionales y sindicales para sumarse a una movilización que considera imprescindible. Su objetivo, aseguran, es evitar que la falta de medios, la precariedad laboral y los retrasos normativos terminen provocando una nueva tragedia en un verano que vuelve a presentarse especialmente complicado para los montes españoles.