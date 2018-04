-Llevó un tiempo… Trabajábamos juntos, yo me estaba separando de un novio que tenía en ese momento y Pablo un día me propuso ir juntos al Bafici. Nos sentamos en la última fila de la sala y yo notaba que él no miraba la pantalla, me miraba a mí. No obstante, yo seguía con la mirada fija en el corto que proyectaban, durita en la butaca, sin moverme. Cuando terminó, me di vuelta, lo miré y me dio un pico rápido, como de quinceañero. Bien de película.