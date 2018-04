-Sí, más de una vez. No voy a decir nada muy original: es una situación horrible que ninguna mujer debería tener que transitar. Lo resolví hablando con la persona en cuestión y, por suerte, funcionó. El acoso paró. Ojo, te lo estoy resumiendo y no fue tan simple, tuve que tener varias conversaciones hasta acomodar la situación, pero nunca tuve que renunciar a un trabajo. Es más, creo que no lo haría porque no es lo que corresponde. Por otra parte, siento que el tema cobró tanta importancia en la actualidad que hay como un cuidado extremo en cada escena de pareja… ¡Y me encanta que así sea! Es muy cómodo sentirte cuidada y saber que no corrés ningún riesgo en el trabajo.