Colombia

Récord de inadmisiones en Medellín: 73 extranjeros fueron rechazados en cinco meses por alertas de explotación sexual

La cifra de personas que no superaron los filtros de seguridad en el aeropuerto de la ciudad ya excedió la de 2025, un reflejo de los nuevos controles migratorios orientados a frenar el turismo sexual y proteger a menores y mujeres

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Las empresas promotoras de turismo han sido objeto de inspecciones, ya que algunos paquetes cortos y organizados en varias ciudades han encubierto actividades de explotación, según los análisis realizados por Migración Colombia - crédito Migración Colombia
El aeropuerto José María Córdova enfrenta ola de inadmisiones a extranjeros por vínculos con turismo sexual - crédito Migración Colombia

Las autoridades reforzaron los controles migratorios en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro y, en apenas cinco meses de 2026, ya han impedido el ingreso de más extranjeros que durante todo el año anterior por posibles vínculos con actividades relacionadas con la explotación sexual.

Según informó la Alcaldía de Medellín, un total de 73 ciudadanos extranjeros han sido inadmitidos en lo corrido del año tras ser identificados como potenciales riesgos para la seguridad de niños, niñas, adolescentes y mujeres en la capital antioqueña. Una cifra que supera los 71 casos reportados durante todo 2025, la cual permite evidenciar el fortalecimiento de los mecanismos de control implementados por las autoridades.

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El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, destacó que estos resultados responden a una estrategia conjunta entre la administración distrital, Migración Colombia y organismos internacionales que buscan frenar el denominado turismo sexual y otras conductas asociadas a la explotación de personas vulnerables.

Uno de los episodios más recientes ocurrió hace pocos días, cuando 12 ciudadanos estadounidenses fueron inadmitidos al arribar al Aeropuerto Internacional José María Córdova.

Las autoridades migratorias colombianas devolvieron a un grupo de personas tras identificar intentos vinculados con actividades relacionadas al turismo sexual aprovechando fiestas privadas y compra de servicios no autorizados para extranjeros - crédito Esteban Mantilla / Migración Colombia
Las autoridades fortalecen controles migratorios para frenar explotación sexual en Medellín - crédito Esteban Mantilla / Migración Colombia

Las investigaciones preliminares permitieron establecer que los viajeros provenían de distintas ciudades de Estados Unidos y, presuntamente, tenían como propósito participar en actividades relacionadas con explotación sexual.

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Las autoridades detectaron irregularidades en sus planes de viaje luego de analizar los servicios que habían contratado para su estadía. De acuerdo con la información recopilada, los paquetes incluían fiestas privadas, consumo ilimitado de alcohol, acceso a sustancias psicoactivas y el ofrecimiento de mujeres jóvenes, factores que encendieron las alertas de las entidades encargadas de la protección de menores y mujeres.

Las acciones preventivas forman parte de una estrategia de vigilancia apoyada en la plataforma internacional Ángel Watch, una herramienta que permite identificar con anticipación la llegada de personas con antecedentes judiciales o investigaciones relacionadas con delitos sexuales en sus países de origen.

Gracias a este sistema, los funcionarios de Migración Colombia pueden activar protocolos especiales antes de que los viajeros ingresen al territorio nacional, reduciendo los riesgos asociados a posibles delitos de explotación sexual y trata de personas.

La remodelación de las zonas migratorias del Aeropuerto El Dorado busca agilizar el flujo de pasajeros internacionales en temporada alta - crédito ANI
Medellín cerró el paso a 73 extranjeros en 2026 por presunto riesgo de explotación sexual - crédito ANI

A comienzos de mayo también se registró otro procedimiento relevante. En esa oportunidad, tres ciudadanos extranjeros fueron inadmitidos luego de que las autoridades detectaran alertas internacionales y antecedentes por delitos sexuales.

Entre los casos sobresalió el de un ciudadano mexicano que era requerido por la justicia mediante una orden de captura vigente por agresión sexual, razón por la cual fue puesto inmediatamente a disposición de las autoridades competentes.

Frente a estos resultados, Manuel Villa destacó el impacto que han tenido los controles migratorios en la protección de la población más vulnerable.

“No son solo cifras; son depredadores sexuales que hemos impedido que lleguen a Medellín a abusar de nuestros niños, niñas, adolescentes y mujeres”, afirmó el funcionario.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, aseguró que la Paz Total del Gobierno Petro es impunidad - crédito @ManuelVillaMe/X
Manuel Villa destaca los nuevos controles migratorios que blindan a Medellín contra delitos sexuales de extranjeros - crédito @ManuelVillaMe/X

Villa también explicó que las capacitaciones recibidas recientemente por parte de investigadores estadounidenses especializados en procesos migratorios han permitido fortalecer la capacidad de identificación de perfiles de riesgo en los puntos de ingreso al país.

Según indicó, los controles ya no se limitan a la verificación de documentos de viaje, sino que incluyen el análisis de información en bases de datos internacionales y el monitoreo de antecedentes en tiempo real antes de que los pasajeros completen su ingreso a Colombia.

Las autoridades consideran que este modelo de cooperación internacional se ha convertido en una herramienta clave para consolidar una especie de muro de contención contra las redes y personas que buscan utilizar a Medellín como destino para actividades relacionadas con la explotación sexual.

Mientras avanzan los controles, la administración distrital insiste en que la ciudad mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier forma de turismo sexual, especialmente aquella que ponga en riesgo la integridad de menores de edad y mujeres. Con 73 inadmisiones registradas hasta mayo, Medellín ya supera el total de casos reportados durante todo el año pasado y proyecta continuar fortaleciendo las medidas de prevención durante el resto de 2026.

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