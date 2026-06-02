El adiós a Martín Medina, el maestro que hizo bailar a Nicaragua más allá de los escenarios

Martín Medina, maestro de danza y bicampeón mundial de aeróbicos, falleció a los 54 años en Nicaragua. (Foto: Redes Martín Medina)

La noticia de la muerte de Martín Medina a los 54 años en Nicaragua cruzó rápidamente la frontera de las academias de danza y los gimnasios deportivos. Quienes alguna vez lo vieron enseñar o competir supieron que el país perdía a un referente: un maestro de danza, coreógrafo y bicampeón mundial de aeróbicos, cuya influencia marcó generaciones de bailarines y atletas, según confirmó la academia Studio Danza Ilusiones.

La academia, en su mensaje, describió así su huella: “Más que un profesor, Martín fue un amigo incondicional, un guía, un inspirador de sueños y una pieza fundamental en la historia de nuestra academia”. Exalumnos y colegas, al replicar el comunicado, recordaron a Medina como formador y amigo, alguien que acompañó a jóvenes en sus primeros pasos y les mostró el rigor y la pasión por la danza.

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Su trayectoria quedó sellada con dos títulos mundiales de aeróbicos: uno en Pretoria, Sudáfrica, en 1994, y otro en San Diego, Estados Unidos, en 1995. Estos logros le permitieron ser exaltado al Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense en 2002, reconociendo su aporte tanto en la danza como en el deporte, según informó 100% Noticias.

El legado de enseñanza y pasión por la danza de Martín Medina marcó varias generaciones de bailarines y atletas nicaragüenses. (Foto: Redes Martín Medina)

La historia de Medina en la danza comenzó a los 15 años, cuando ingresó a la Escuela Nacional de Danza. Se graduó con honores y pronto se incorporó a destacadas agrupaciones nacionales, como la compañía Jazz Dance y el Ballet Folklórico Macehuatl. Con esta última, realizó giras por Europa, México, Venezuela y varios países de Centroamérica, consolidando su prestigio como bailarín.

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Además de sus logros competitivos, dedicó su vida a la enseñanza. Inspiró a decenas de jóvenes en ciudades como Masaya, Granada, Chinandega y Managua, muchos de los cuales luego se convirtieron en profesores y multiplicaron su legado por todo el país. Su disciplina y entrega dejaron una impronta en cada generación que lo tuvo como maestro.

Martín Medina obtuvo dos títulos mundiales de aeróbicos en Sudáfrica en 1994 y en Estados Unidos en 1995. (Foto: Redes Martín Medina)

Las circunstancias exactas de su fallecimiento no han sido aclaradas oficialmente. Algunas versiones indicaron que pudo haber sufrido un infarto, mientras que otras señalaron que la muerte ocurrió días después de una operación de alto riesgo en un hospital privado de Managua. Ninguna de estas hipótesis fue confirmada de manera oficial.

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El impacto de su partida se reflejó en los mensajes de despedida que circularon en redes sociales y en instituciones vinculadas a la danza. La Academia Nicaragüense de la Danza expresó: “Hasta siempre estimado amigo, bailarín, profesor y coreógrafo Martín Medina”. Otro mensaje evocó la idea de que su alma baila con los ángeles y pidió recordarlo con colores y alegría.

La disciplina y carisma de Martín Medina inspiraron a jóvenes de ciudades como Masaya, Granada, Chinandega y Managua a convertirse en profesores. (Foto: Redes Martín Medina)

Exalumnos y colegas recordaron su energía, profesionalismo y calidad humana. Entre los testimonios, una persona escribió: “Me dio clases de aeróbicos en el Coliseo, excelente profesor, tenía una dinámica y energía única. Descanse en paz”. Otros subrayaron la oportunidad de haber compartido escenario con él y agradecieron su entrega y ejemplo.

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La partida de Medina deja un vacío en la danza y el deporte nicaragüense. Su legado sobrevive en los escenarios, en las aulas y en el recuerdo de quienes tuvieron el privilegio de aprender con él. La historia de Martín Medina sigue viva en cada aplauso, en cada paso y en cada generación que continúa inspirándose en su ejemplo.