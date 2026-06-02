Colombia

Exmilitar colombiano contó cómo una falsa oferta de empleo lo llevó a trabajar para el Cartel Jalisco Nueva Generación, en México: por esta razón los buscan

El ciudadano colombiano aseguró que estuvo a cargo de más de un centenar de mexicanos, a quienes preparó en manejo de armas y tácticas de combate militar. Según su versión, la instrucción ocurrió en medio de la guerra entre grupos criminales por el control del territorio y las rutas del narcotráfico

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El colombiano contó que la oferta inicial era para desempeñarse en una empresa de seguridad privada - crédito archivo REUTERS/Stringer
El colombiano contó que la oferta inicial era para desempeñarse en una empresa de seguridad privada - crédito archivo REUTERS/Stringer

Un exmilitar colombiano relató cómo una falsa oferta laboral lo llevó a formar parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado uno de los grupos criminales más poderosos y violentos de México.

El testimonio, brindado bajo condición de anonimato por razones de seguridad a Telemundo, expuso la cruda realidad a la que se enfrenta el connacional y el modo en que el crimen organizado mexicano ha llegado a tal nivel en medio de las confrontaciones entre grupos criminales (cuyas disputas son por el control del territorio en pro de la venta de drogas, además del narcotráfico) recluta a exmilitares sudamericanos para nutrir y adiestrar sus filas.

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“Yo, yo soy colombiano. Me trajeron engañado prácticamente. Vengo del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Cuando estaba allá, pues en Colombia, me dijeron que venía a trabajar en empresas de seguridad y ya prácticamente cuando estábamos con la realidad fue diferente todo”, explicó el exmilitar.

El colombiano precisó en la charla que aceptó la propuesta porque le prometieron un salario de 2.500 dólares mensuales, que al cambio serían más de 8.900.000 de pesos colombianos.

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La experiencia del exmilitar comenzó con una promesa de empleo legítimo en el área de seguridad privada, una situación que se suele repetir en casos como los que han llevado a decenas de colombianos a luchar como mercenarios en conflictos bélicos alrededor del mundo, como en Sudán (Africa); o Ucrania y Rusia (Europa).

“Cuando llegué, prácticamente me metieron a una casa a la Ciudad de México y de ahí me recogió un Uber y me llevó a una casa sicaria”, narró el connacional al describir los primeros momentos tras arribar al país norteamericano.

Según los informes recientes del gobierno de Michoacán, las organizaciones criminales mexicanas han intensificado la captación de desertores de milicias colombianas, aprovechando su experiencia militar para instruir a nuevos integrantes.

El exmilitar colombiano relató que en poco tiempo se le asignó un grupo de jóvenes a su cargo. “Me dejaron un puño de mexicanos a cargo mío. Mira, manejaba prácticamente ciento y pico de muchachos a una sola parte, gente sin experiencia, niños de 15-16 años”, señaló el hombre, que hizo hincapié en la responsabilidad que le impusieron y la presencia de menores de edad en estas estructuras criminales.

La dimensión de lo que ocurre en México quedó evidenciado gracias a imágenes aéreas exclusivas mostradas por el mismo noticiero, y que dan cuenta de la magnitud de los enfrentamientos armados en la sierra purépecha michoacana, donde hombres con equipo táctico y armamento de alto calibre se enfrentan a las fuerzas de seguridad.

Del lado de las autoridades y defensas comunales indígenas de la región han denunciado la presencia significativa de extranjeros, especialmente colombianos, entre los operativos del crimen organizado.

A su vez, un defensor comunal entrevistado por la misma cadena ejemplificó la disparidad de recursos: “Por ejemplo, míreme a mí, yo tengo un arma que para ellos no es nada, un equipo que para ellos no es nada. Ellos traen el mejor equipo, el mejor armamento”, expresó el hombre que también mantuvo bajo reserva su identidad, en medio de la muestra de desventaja con la que se enfrentan a los grupos armados.

Los pobladores de más de diez localidades indígenas de la zona han reclamado a las autoridades mayor protección y una respuesta efectiva frente al avance del crimen organizado, que continúa reclutando personal capacitado y fortaleciendo sus brazos armados en las comunidades.

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