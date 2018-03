-Nada, porque no me gusta juzgar a nadie. La realidad es que el machismo es una ideología, fuimos criadas en una cultura patriarcal, así que también hay algunas mujeres machistas que naturalizan situaciones que están mal. Tengo fe en que esto va a cambiar y todas vamos a dejar de hacerlo, algunas ya empezamos y otras no. Pero también entiendo que cada una de nosotras tiene derecho a elegir cómo quiere vivir, de qué manera quiere actuar, e insisto: no las juzgo. Prefiero agradecer mucho a las que sí me apoyaron y aplaudir a una actriz como Emma Watson, que acaba de donar más de un millón de dólares a un fondo para que todas aquellas mujeres de nuestra industria que necesitan dinero para litigar puedan hacerlo. Ese es mi camino, el de estas actrices que admiro como profesionales y como personas.