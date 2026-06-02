Costa Rica

La disputa comercial entre Costa Rica y Panamá causa pérdidas millonarias en los sectores cárnico y lácteo costarricenses

La restricción de productos agropecuarios por parte de Panamá ha supuesto un impacto económico considerable en Costa Rica, mientras los exportadores enfrentan una incertidumbre prolongada a falta de una decisión definitiva sobre el conflicto

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Collage con la bandera de Costa Rica sobre un río y personas, y la de Panamá sobre un puerto con barcos; incluye escenas de migración, narcotráfico y mercados.
La imagen ilustra la compleja realidad fronteriza entre Costa Rica y Panamá, abarcando temas de seguridad, migración, comercio formal e informal, y desafíos como el narcotráfico en un contexto regional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La situación de bloqueo comercial entre Costa Rica y Panamá sigue generando consecuencias económicas y políticas tangibles, según detalló una nota de la agencia EFE.

De acuerdo a la nota, el gobierno costarricense estima que las pérdidas para los sectores cárnico y lácteo ya alcanzan cientos de millones de USD, afectando de forma directa a las familias productoras del país.

La disputa no es reciente. Desde hace seis años, Panamá ha impuesto barreras proteccionistas sobre productos agropecuarios costarricenses, de acuerdo con declaraciones del canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, citadas por EFE.

Aunque el caso fue llevado ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) y existe un fallo favorable a San José, la apelación presentada por el gobierno panameño mantiene la resolución definitiva en suspenso.

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Banderas de Panamá y Costa Rica flanquean camiones de juguete con sus diseños, sobre un escritorio con un globo terráqueo, barco, cajas y documentos de acuerdo comercial.
Dos camiones a escala con banderas de Panamá y Costa Rica sobre un escritorio ilustran el sólido intercambio comercial y logístico entre ambas naciones centroamericanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contactos diplomáticos y agenda bilateral

El canciller Tovar expresó en Bruselas que una de las prioridades del nuevo gobierno es “sacar del limbo” esta controversia.

Para ello, se han retomado contactos diplomáticos con Panamá. La semana pasada, Tovar se reunió en Nueva York con su homólogo panameño, Javier Martínez-Acha, y ambos acordaron avanzar en una agenda conjunta.

El plan contempla abordar seguridad, migración, aduanas, comercio y cooperación diplomática, en un intento de reactivar el diálogo y reducir las tensiones.

El problema persiste porque la parálisis en el sistema de apelaciones de la OMC impide una solución definitiva. Según Tovar, esta situación “perpetúa” la incertidumbre y mantiene la disputa en un “limbo” jurídico y comercial que afecta a los exportadores costarricenses desde hace años.

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Impacto en las relaciones y el comercio regional

El contexto internacional también incide en la gravedad del conflicto. Tovar subrayó que la disputa se desarrolla en medio de un escenario de creciente proteccionismo global y de interrupciones en las cadenas de suministro, agravadas por medidas arancelarias de Estados Unidos.

“Nos duele profundamente”, afirmó el canciller sobre la afectación a Costa Rica, especialmente porque la controversia se da con “un país amigo”.

Los cancilleres Manuel Tovar y Javier Martínez-Acha se reunieron en Nueva York para abordar temas de seguridad, migración y comercio. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Los cancilleres Manuel Tovar y Javier Martínez-Acha se reunieron en Nueva York para abordar temas de seguridad, migración y comercio. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ratificó la postura oficial al destacar la “muy buena relación histórica” entre ambos países, sin dejar de señalar la realidad del “bloqueo comercial” que impone Panamá sobre productos costarricenses.

La presidenta denunció un bloqueo comercial de Panamá contra productos agrícolas de Costa Rica y ordenó al canciller Manuel Tovar activar gestiones diplomáticas internacionales para enfrentar unas restricciones vigentes desde 2019, según informaron La Nación, La Prensa e Infobae.

Fernández dijo durante una conferencia de prensa por el Día del Agricultor que el caso pasó a ser una prioridad de su administración. También sostuvo que no permitirá desequilibrios en la comercialización y exportación de productos nacionales, de acuerdo con La Nación y La Prensa.

La mandataria afirmó que respaldará a los productores costarricenses afectados, entre ellos los de papa, cebolla y lácteos, según La Prensa. Añadió que el conflicto ya superó la vía técnica del Ministerio de Comercio Exterior y exigió una respuesta diplomática más firme.

Costa Rica elevó así el tono del enfrentamiento con Panamá y trasladó la gestión del caso al plano diplomático. La consecuencia inmediata fue la apertura de una fase de presión internacional sobre una disputa comercial que seguía trabada pese al fallo favorable obtenido ante la OMC.

El Gobierno panameño rechazó las declaraciones de Fernández y sostuvo que las restricciones no constituyen un bloqueo, sino medidas sanitarias y fitosanitarias legítimas para proteger la salud pública y la seguridad alimentaria, según La Nación.

De acuerdo con Infobae, las restricciones panameñas alcanzaron banano, plátano, carne de res, pollo, cerdo, fresas, lácteos y piña.

Actualmente, la única vía de avance reside en las mesas de trabajo conjuntas creadas para tratar temas de interés mutuo. Según Tovar, “a nadie le conviene una disputa comercial de esta naturaleza”, y el gobierno costarricense mantiene su esfuerzo diplomático para resolver el conflicto y restablecer condiciones favorables para el comercio bilateral.

En síntesis, la disputa comercial entre Costa Rica y Panamá permanece estancada por factores multilaterales y la falta de una resolución legal definitiva, aunque ambas naciones han reanudado el diálogo en busca de soluciones que beneficien a sus economías y refuercen la cooperación regional.

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